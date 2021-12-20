В Україні тріщатимуть 20-градусні морози: де буде найхолодніше та чи долежить сніг до Нового року

В Україні тріщатимуть 20-градусні морози: де буде найхолодніше та чи долежить сніг до Нового року

В Україні скоро почнеться справжня зима зі снігопадами та тріскучими морозами.

Уже з цієї ночі на українців чекає суттєве похолодання з тріскучими морозами, подекуди - до 19 градусів морозу. За прогнозами синоптиків, найближчими днями очікуються іще й снігопади.

Як довго протримається така морозна погода, де буде найхолодніше і чи долежить сніг до Нового року - у сюжеті ТСН.19:30.

Синоптикиня Наталія Птуха розповідає, сьогодні вночі, 21 грудня, європейська зима, яка тривала в Україні 2 тижні, закінчиться і почнеться зима справжня. Йдуть поки що найміцніші морози в цьому сезоні. На зміну помірному нулю градусів до України прийде різке зниження температури. Найнижче стовпчики опустяться на заході та північному сході.

"Температура вже відзавтра в Україні буде вночі 7-13 морозу, вдень 3-10 морозу. У Карпатах, на сходу і північному сходу України нічні морози можуть бути 12-19 градусів, тобто дуже такі прохолодні ночі", - говорить синоптиканя.

У Києві через значне похолодання сьогодні, 20 грудня, відкрили 40 пунктів обігріву. Під час таких екстремальних перепадів температур особливо обережним слід бути літнім людям або тим, які мають проблеми з тиском, кажуть медики. Також серед порад - не нехтувати шапками та рукавичками, взувати тепле і бажано водонепроникне взуття, пити теплі напої і старатися не перемерзати на вулиці.

В Україні різко знизиться температура повітря і почнуться снігопади

Як повідомляють синоптики, на кілька днів разом із морозом прийдуть і невеликі снігопади. Далі - без опадів і часом з-за хмар визиратиме сонце. У природи немає поганої погоди, так резюмують прогноз синоптиків люди, яких ми опитали.

Цьогорічна зима така сама мінлива, як і попередні. Тому сподіватися, що морозна погода затримається на довго - не варто. Синоптики прогнозують, що уже до кінця цього тижня температурні гойдалки хитнуться в інший бік і нас знову очікує значне потепління. Тому, більш за все, і цей Новий рік буде без снігу і без морозу.

Нагадаємо, у Києві ввечері у понеділок, 20 грудня, розпочався сильний снігопад. Усього за 20 хвилин уся земля вкрилася шаром снігу.

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