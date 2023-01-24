В Україні триває марафон звільнень: хто і за що позбувається посад

Останніми днями в усіх гілках української влади тривають чистки. Посад позбуваються високопосадовці від місцевого до державного рівнів.

ТСН.ua зібрали все, що відомо про резонансні звільнення останніх днів.

Олексій Арестович

Скриншот з відео

Відкрив марафон звільнень колишній позаштатний радник Офісу президента України Олексій Арестович. Це сталося після його скандальної заяви щодо ракетного удару по багатоповерхівці у Дніпрі. Так, в інтерв’ю російському журналісту Марку Фейгіну Арестович припустив, що нібито трагедія у Дніпрі 14 січня сталася через збиття російської ракети протиповітряними засобами ЗСУ.

Згодом радник ОПУ додав, що йому про це "сказав товариш, колишній ППОшник", який "йшов вулицею в момент влучення". "Він мені сказав, що на 100% чув два вибухи і впізнав перший як роботу ППО".

Заяву Арестовича одразу розтиражувала російська пропаганда, щоб продемонструвати, ніби "представники української сторони визнали свою провину" в трагедії.

Цей коментар Арестовича одразу спростували у Міноборони України. Там наголосили, що житловий будинок у Дніпрі, де загинуло кілька десятків невинних українців, розбомбила російська ракета Х-22, випущена з бомбардувальника Ту-22 з Курської області РФ.

Своєю чергою, Арестович виправдався, мовляв, він був "радикально втомленим" і висловив застереження, що його "припущення про ракету ППО, лише - версія, яку ще потрібно перевіряти".

Зрештою 17 січня радник ОПУ визнав, що "зробив серйозну помилку в прямому ефірі" і пішов з посади.

Василь Лозинський

Фото: 4studio.com.ua

Заступника міністра розвитку громад, територій та інфраструктури Василя Лозинського 21 січня затримали за підозрою у розкраданні державних коштів. Посадовця упіймали на гарячому просто під час отримання хабаря у розмірі 400 тисяч доларів США.

"Його затримали під час отримання неправомірної вигоди у розмірі 400 тисяч доларів США. Ці кошти він одержав за сприяння в укладанні договорів на закупівлю обладнання та техніки", — йдеться у повідомленні НАБУ.

Детективи розповіли, що влітку 2022 року Кабмін виділив 1,68 млрд гривень на відновлення об’єктів критичної інфраструктури та забезпечення населення взимку світлом, теплом і водопостачанням. Натомість низка посадових осіб привласнити частину державних коштів.

"Чиновники уклали договори з підприємцями за завищеними цінами. Бізнес своєю чергою мав передати посадовцям за "перемогу" у тендерах 280 млн гривень, які становили різницю між реальною та закупною вартістю послуг", - розповіли правоохоронці.

Одразу після викриття Лозинського звільнили із займаної посади. Наразі триває слідство. Клопотання щодо Лозинського слухається у Вищому антикорупційному суді.

Іван Лукеря

Facebook/Ivan Lukerya (https://www.facebook.com/ivan.lukerya)

Невдовзі після корупційного скандалу Лозинського у відставку подав і його колега — заступник міністра розвитку громад та територій України — Івана Лукеря. Щоправда, він заявив, що таке рішення ухвалив ще на початку року, однак через політичні та бюрократичні обставини юридичне оформлення збіглося з тижнем "великих звільнень".

В'ячеслав Негода

Фото з Facebook В`ячеслава Негоди

Скоро після цього стало відомо, що у відставку пішов один з "батьків" реформи децентралізації в Україні — третій заступник міністра розвитку громад, територій та інфраструктури — В'ячеслав Негода. Про причину такого рішення він теж не повідомив.

"У кожної важливої справи - свій марафон і команда, свій старт і фініш. Сьогодні я хочу подякувати всім, з ким ми долали перепони, щоб змінити/покращити життя в громадах і зміцнити країну. Було важко, але ми ламали шаблони, переконували, бо вірили в успіх. Не час і не місце робити якісь звіти", - написав Негода у своєму Facebook.

Кирило Тимошенко

Фото: Кирило Тимошенко/Telegram

Про свою відставку 24 січня заявив і заступник керівника ОП Кирило Тимошенко. У своєму повідомленні в Telegram він висловив подяку родині, українцям, колегам і передусім, президенту України Володимиру Зеленському. Окремо він наголосив на вдячності ЗСУ, за те, що вберегли і зараз боронять нашу країну. Щоправда, про причину звільнення заступник керівника ОП не обмовився і словом.

Слід зазначити, що останнім часом в Офісі президента Кирило Тимошенко відповідав за регіональну політику, комунікацію з очільниками обласних військових адміністрацій та мерами міст, а також за програму "Велике будівництво" і відбудову країни.

Олексій Симоненко

Заступник генерального прокурора України Олексій Симоненко також вляпався у скандал, що призвів до звільнення. Так, стало відомо, що високопосадовець провів свою 10-денну відпустку в Іспанії попри пряму заборону президента Володимира Зеленського, висловлену під час звернення до парламенту в грудні 2022 року.

Це стало відомо з фотографій дружини Симоненка, які вона виклала у своєму Instagram.

За це Симоненко поплатився посадою. "Генеральний прокурор Андрій Костін підписав наказ про звільнення за власним бажанням з адміністративної посади заступника Генерального прокурора Олексія Симоненка", - повідомили в Офісі Генерального прокурора.

В’ячеслав Шаповалов

Фото: Фото з відкритих джерел

Заступник міністра оборони України, який відповідав за тилове забезпечення ЗСУ, В’ячеслав Шаповалов також подав у відставку після скандалу із закупівлею продуктів для ЗСУ. Він попросив звільнити його, щоб "не створювати загрози для стабільного забезпечення Збройних Сил України внаслідок кампанії звинувачень, пов’язаних із закупівлею послуг харчування".

Раніше у ЗМІ з'явилася інформація про те, що Міноборони нібито значно завищує ціни під час закупівлі продуктів харчування для військових. У Міноборони таку інформацію одразу ж спростували і заявили, що це "брехня та маніпуляція". Міноборони додало, що звернеться до СБУ через матеріал про закупівлі харчів.

Міністр оборони Олексій Резніков надав розгорнутий коментар з цього приводу. Він наголосив, що журналісти нібито маніпулюють інформацією, а у даних щодо закупівель сталась "технічна помилка". Крім того, він зауважив, що інформація про зловживання була опублікована напередодні засідання у форматі "Рамштайн".

Водночас після скандалу із закупівлями Міноборони у Зеленського анонсували аудит і розслідування. Своєю чергою, в НАБУ повідомили, що їхні детективи розслідували закупівлю продуктів харчування для ЗСУ за завищеними цінами ще до публікації матеріалів у ЗМІ.

Очільники ОВА

Не оминули чистки і місцеву владу. Так, на засіданні Кабінету міністрів України 24 січня було ухвалено низку кадрових рішень, зокрема звільнено п'ять очільників обласних військових адміністрацій:

Валентина Резніченка – Дніпропетровська ОВА;

Олександра Старуха – Запорізька ОВА;

Олексія Кулебу – Київська ОВА;

Дмитра Живицького – Сумська ОВА;

Ярослава Янушевича – Херсонська ОВА.

Водночас на посаду заступника міністра економіки України призначено Олексія Соболєва.

Під час засідання з посади звільнили і заступника міністра соціальної політики України Віталія Музиченка.

Слід зазначити, що такі події відбулися після анонсу Зеленського щодо резонансних кадрових чисток у владі. Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк додав, що президент України своїми кадровими рішеннями реагує на ключовий запит суспільства - справедливість для всіх.

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