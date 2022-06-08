В Україні триває мобілізація без жодних хвиль: яка наразі процедура вручення повісток

Верховна Рада подовжила воєнний стан в Україні та загальну мобілізацію до 23 серпня.

ТСН.ua з’ясував, яка наразі процедура вручення повісток та чи мають право в умовах воєнного стану вручати їх просто на вулицях, в магазинах чи на зупинках і блокпостах.

Як відомо, загальна мобілізація - це поповнення армії новими військовослужбовцями. Підлягають мобілізації усі громадяни віком від 18 до 60 років, здатні виконувати військовий обов'язок. Призов здійснюється через вручення повісток.

Як можуть вручати повістки

Повістку можуть вручити особисто в руки, за місцем проживання чи роботи.

За повістку можуть розписатися батьки, дружина, родичі.

Повістку можуть залишити у дверях, кинути до поштової скриньки, в такому разі повістка буде непідписаною.

Покарання за неприбуття до військкомату за непідписаною повісткою буває як адміністративним (ст. 210 КУпАП), так і кримінальним (стаття 335 КК). Якщо повістку кидають до поштової скриньки чи засовують у двері, чи настане кримінальна відповідальність - залежить від наявності доказів, чи інших викликів, як то, наприклад, чи був телефонний дзвінок з військкомату, який записувався на диктофон.

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Де сьогодні в умовах війни можуть вручати повістки

Ніде в законі не зазначено, в якому місці можуть вручати повістку. Тому її можна отримати будь-де - на вулиці, на робочому місці, вдома, на блокпостах. Для того, щоб вручити повістку, спочатку треба встановити особу, якій вона вручається. У воєнний час потрібно завжди носити з собою документи і надавати для перевірки уповноваженій особі. На підставі документу, що посвідчує особу, і виписується повістка.

Хто має право вручати повістку?

Так, повістки можуть вручати:

співробітники військкомату;

працівники місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування;

посадові особи районного (міського) територіального центру комплектування та соціальної підтримки;

роботодавці;

керівники навчальних закладів;

співробітники поліції.

Хвилі мобілізації

Варто зазначити, що оприлюднена раніше у ЗМІ інформація про чотири хвилі мобілізації не відповідає дійсності. Не зазначено це і у законі "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію", на який усі посилалися.

Більше того, ТСН.ua у Сухопутних військах ЗСУ підтвердили, що наразі в Україні немає жодних хвиль, а відбувається загальнонаціональна мобілізація в умовах військово стану. А плутанина з хвилями виникла через те, говорять, що вони дійсно були, але у 2014-2015 роках, коли почалася війна на сході України. Наразі мобілізація не ділиться на етапи.

Нагадаємо, 24 лютого 2022 року, президент України Володимир Зеленський підписав указ про воєнний стан та загальну мобілізацію, оскільки Росія напала на Україну, завдавши серію ракетних та авіаударів по наших містах, зокрема і по Києву.

Широкомасштабне вторгнення триває вже 105-й день (війна 8 років). Окупанти продовжують руйнувати українські села, селища і міста крилатими ракетами та авіабомбами, вбиваючи мирне населення та завдаючи нищівних руйнувань інфраструктурі.