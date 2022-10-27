В Україні триває відключення світла: графіки відсутності електропостачання у регіонах 27 жовтня

В Україні тривають стабілізаційні відключення світла.

ТСН.ua зібрав інформацію про графіки відсутності електропостачання 27 жовтня.

Київ та область

У Києві та Київській області на 27 жовтня знову заплановане тимчасове відключення світла.

Варто зазначити, що ДТЕК "Київські електромережі" на своєму сайті надає спрощений графік відключень. Також зауважується, що отримувати інформацію щодо можливих відключень електроенергії у столиці можна через чат-бот YASNO.

Графік відключення світла на 27 жовтня можна подивитися тут:

Дніпро та область

У Дніпрі та Дніпропетровській області від 8 ранку 27 жовтня почалися стабілізаційні відключення світла.

Усі споживачі Дніпропетровщини розділені на три групи. Відключення для кожної групи має тривате не більше ніж чотири години поспіль, однак можлива похибка в межах 30-40 хвилин для перепідключення.

Світло може зникнути ще раз протягом доби через чотири години, якщо "Укренерго" не скасує стабілізаційні відключення.

Графіки відключень можна подивитися тут.

Одеська та Миколаївська області

В Одеській області запровадили стабілізаційні відключення, які триватимуть не довше чотирьох годин поспіль. Вимикати світло почали від 8 ранку. Проте можлива невелика похибка у часі в межах 30-40 хв. для перепідключення електропостачання між групами.

Як повідомив очільник Миколаївської ОДА, в області та обласному центрі 27 жовтня відключення світла триватиме від 11:00 до 15:00.

Чернігівська, Черкаська та Житомирська області

"Укренерго" повідомило, що внаслідок нічної атаки енергетичної інфраструктури України пошкоджено обладнання магістральної мережі української енергосистеми в центральних областях. Через це наразі у Чернігівській, Житомирській та Черкаській областях буде обмеження споживачів.

Вінницька область

"Вінницькі міські електромережі" також попереджають про планові ремонти трансформаторних підстанцій через що також буде здійснено відключення світла. Перелік вулиць, де буде відсутнє електропостачання у Вінниці, можна переглянути тут.

Прикарпаття

"Прикарпаттяобленерго" оприлюднило графіки аварійних відключень на 27 жовтня. Вони введені від 11:00. Знайти їх можна на стартовій сторінці сайту обленерго під кнопкою "Графіки аварійних вимкнень". Зверніть увагу, що черги, які діяли раніше, змінені. Тому краще ще раз знайти свою адресу вже у нових групах. Також у графіках вказані орієнтовні години знеструмлень. Тривалість вимкнень збільшилась до 4 годин. Важливо! Вказаний час вимкнень може збільшуватись до однієї години, зважаючи на необхідність доїзду оперативних бригад до енергооб'єктів для проведення перемикань.

Де дізнатися план відключень

"Укренерго" повідомляє, що графік – кого, коли, в якому порядку і на скільки відключати – визначає обленерго.

Посилання на сайти обленерго є тут: bit.ly/3gKWCdu і тут: mev.gov.ua.

Нагадаємо, 10 жовтня Росія розпочала інтенсивні атаки на об'єкти української енергетичної інфраструктури. 22 жовтня окупанти знову атакували енергетичні об'єкти. Таким чином через агресію РФ в Україні пошкоджено близько 40% енергетичної інфраструктури, що призвело до обмеження електропостачання у всіх регіонах країни.

Відключення світла тривають. Українців закликають економити електроенергію, особливо в пікові години. Свідомо обмежити споживання електроенергії попросив громадян і президент Володимир Зеленський.

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