В Україні триває масова евакуація зі ще одного міста: відео

Евакуація з Дружківки / © ТСН

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Евакуаційні поліцейські екіпажі «Білого янгола» під постійними обстрілами допомагають виїхати місцевим мешканцям із Дружківки на Донеччині.

Місто перебуває під безупинними нищівними атаками російських окупантів. Прямою мішенню для ворога стають житлові оселі людей та цивільні автівки, якими цивільні намагаються вирватися з понівеченого населеного пункту.

Про це йдеться у сюжеті кореспондентки ТСН Анни Махно.

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Розстріляні цивільні машини та загибель подружжя

Довкола — повністю понищені російською артилерією та авіацією оселі місцевих. На узбіччі дороги лежить потрощена цивільна автівка. На її кузові чітко видно білі хустинки — їх спеціально вчепили, аби позначити суто цивільний транспорт. Люди щиро сподівалися, що окупанти не атакуватимуть беззбройних. Проте ворог цілеспрямовано завдав удару.

«Це були чоловік і дружина… мої знайомі», — каже місцева.

Жінці говорити від болю надзвичайно важко — це були її добрі знайомі. Подружжя загинуло на місці від поранень.

Поруч поліцейські оперативно евакуйовують кількох інших місцевих мешканців. Вони вивозять людей із-під щільних обстрілів у безпечне місце та знову відразу повертаються за наступними. Проїжджають повз ще одне вщент обгоріле цивільне авто.

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На цій машині хотів вирватися з міста місцевий житель. Але росіяни не дали цього зробити, вдаривши по транспорту. Чоловік каже, що вцілів лише дивом.

Після цього чоловік одразу звернувся за допомогою до правоохоронців.

Порятунок тварин та обстріл «Червоного Хреста»

Евакуаційний екіпаж продовжує маневрувати дворами, де навколо стояли колись затишні багатоповерхівки. До приходу росіян тут лунав дитячий сміх та спокійні розмови. Тепер тут панує лише тиша, яка переривається вибухами.

Біля під’їзду вже чекає жінка разом із чотирилапою улюленицею.

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Слідом із під’їзду виходить чоловік, який виносить скромні речі. Усе своє життя, кажуть, вдалося вмістити у кілька сумках. За деякий час усі вони вже опиняються у безпечному місці.

Водночас росіяни свідомо б’ють по тих, хто прагне допомагати іншим. Через черговий ворожий удар суттєво пошкоджено офіс міської організації Товариства Червоного Хреста.

Поліцейські вкотре закликають жителів прифронтових населених пунктів не зволікати з евакуацією, не ризикувати власним життям та вчасно звертатися за допомогою до екіпажів «Білого янгола».

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням: НОВІ САНКЦІЇ проти РОСІЇ! ЗУСТРІЧ Рубіо та Лаврова! ПОВЕРНЕННЯ СПЕКИ! | ТСН ДЕНЬ 23 липня

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