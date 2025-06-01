В Україні ціни на оренду квартир б'ють рекорди: скільки коштує перебратися за місто

Оренда житла в Україні / © ТСН.ua

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Ціни на оренду квартир в Україні продовжують рости під час повномасштабної війни. Найбільший приріст за останніх півроку відбувся в Одесі — аж на 45%. Також відчутно зросла вартість житла у Дніпрі, Києві та західних областях.

Скільки коштує орендувати квартиру в обласних центрах сьогодні та чи можна зекономити, якщо виїхати за місто і орендувати будинок в селі — розповідає ТСН.ua.

Де жити найдорожче і як змінилися ціни

Найдорожчим містом для оренди житла залишається Ужгород, якщо розглядати однокімнатні квартири. Середня вартість — 18 700 грн. Втім “двушки” тут дещо дешевші, ніж у столиці — 22 900 грн на місяць у середньому. Ціни на оренду в Ужгороді майже не змінились протягом півроку.

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Чого не скажеш про Київ. Вартість оренди однокімнатної квартири в столиці зросла на 9% — до 18 000 грн. Двокімнатні зросли в ціні ще більше, на 14% — до 26 000 грн.

У Львові, який є одним із найдорожчих міст для оренди житла, ціни на однокімнатні квартири виросли зовсім трохи — на 3% за півроку. “Однушка” тут коштує в середньому 17 500 грн, “двушка” — 20 800 грн.

На 9% також зросла ціна оренди у Рівному. Однокімнатна квартира тут стане у 12 500 грн. Водночас двокімнатна коштує майже стільки ж — в середньому 12 000 грн на місяць.

Змінилися ціни й у Дніпрі. Орендувати однокімнатну квартиру тепер коштує на 10% дорожче — 11 000 грн в середньому. Водночас вартість двокімнатних квартир навпаки трохи впала до 14 000 грн.

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Середня ціна оренди квартири

В інших містах України ціни на оренду однокімнатних квартир такі:

Запоріжжя — 5 000 грн

Харків — 4 000 грн

Суми — 9 000 грн

Полтава — 10 000 грн

Кропивницький — 7 000 грн

Миколаїв — 5 650 грн

Черкаси — 12 000 грн

Чернігів — 9 000 грн

Вінниця — 12 000 грн

Чернівці — 12 000 грн

Хмельницький — 10 300 грн

Житомир — 11 000 грн

Тернопіль — 11 100 грн

Івано-Франківськ — 13 700 грн

Луцьк — 14 000 грн

Скільки коштує переїхати за місто

Попит на оренду заміських будинків традиційно зростає влітку, коли багато хто шукає житло для відпочинку і переїзду за місто або в найближчі села на період відпусток.

Втім зекономити, переїхавши з обласного центру в село, не вийде. Адже ціни на оренду будинків б'ють рекорди.

Київська область

Найдорожче, за даними популярного сайту з пошуку нерухомості, оренда заміського будинку коштуватиме на Київщині. Середня ціна становить 103 тисячі гривень і є найвищою в Україні.

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Вартість оренди будинків зросла. Цьогоріч вона на 37% більше, у порівнянні з квітнем минулого року. Попит на заміські будинки в Київській області хоч і зменшився, проте також залишається найвищим серед інших областей.

Оренда будинку під Києвом

Львівська область

На заході України лідирує Львівська область. Середня вартість оренди заміського будинку зросла на 4% і становить 27 тисяч гривень.

На відміну від Київської області, на Львівщині кількість оголошень зменшилася цього року, а попит перевищує пропозицію.

Оренда будинку на Львівщині

Івано-Франківська область

В Івано-Франківській області середня ціна також зросла на 20%. Проте залишається нижчою, ніж у Львівській області, і становить 12 тисяч гривень. Водночас попит на будинки в Івано-Франківській області вдвічі менший, ніж у Львівській області.

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Одеська область

На півдні України найбільше зростання середньої вартості довгострокової оренди заміських будинків в Одеській області. Ціна зросла аж на 80% — до 18 тисяч гривень. Втім попит все одно перевищує пропозицію.

Оренда будинку під Одесою

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