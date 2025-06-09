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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Ексклюзив ТСН
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В Україні ціни на персики, черешню та вишню б'ють рекорди: яка причина

В Україні різко здорожчали фрукти. Яка причина?

Автор публікації
Ірина Коваленко
Черешня

В Україні зросли ціни на фрукти

Глобальне потепління принесло нам аномально теплу зиму, якої не було останніх 30 років. А потім ще 5 хвиль заморозків — у квітні й травні. А тому виникає питання, а що буде з фруктами.

Про це йдеться у матеріалі кореспондентки «ТСН.Тижня» Ірини Коваленко.

Яка ситуація із фруктами в Україні

У саду на Київщині ростіть черешні, абрикоси, персики.

«Січень і початок лютого були дуже теплі. Друга половина лютого після плюсових майже температур ударило до мінус 20», — каже заступниця директора сільськогосподарського підприємства Ірини Лукавенко.

Це не дуже вплинуло б на врожай, каже пані Ірина. Якби далі була тепла весна. Найпідступніші заморозки вдарили в квітні і травні, коли набравшись тепла взимку, дерева почали квітнути і тут — знову мороз. Важлива не тільки температура, а й вітер. Тож про врожай тут, на жаль, не йдеться.

На Вінниччину має бути тепліше і, можливо заморозки так не лютували. На жаль, і цей садок негода не оминула. Абрикосів лишиться відсотків 10, каже головний агроном Леонід. Вносили навіть спеціальні антидепресанти. Такі є я для дерев.

«Ми вносили антидепресанти, криптопроеєти, щоб витримували ці заморозки. Але якби ж цей заморозок був 1-2 години, а не протягом 6-5 годин, воно не витримує», — каже головний агроном сільгосппідприємства Леонід Семенюк.

Щоб врятувати абрикоси — задимлювали ці ділянки. І це теж не врятувало. А от черешні трохи назбирають. Звісно, цифри не в порівнянні до минулих років.

«Ну, пару в десятки тонн черешні зберемо, може, 20. Порівняно навіть з минулим роком було 80 тонн, ті роки так було 120-150 тонн», — кажуть на підприємстві.

Утім аграрії викорчовувати дерева не планують.

На Прикарпатті вишневий сад пана Анатолія і дощі заливали, і приморозки тут лютували. Каже, найліпший клімат в Україні для кісточкових — південь Запорізької області, Мелітополь.

«Буде тяжко компенсувати Мелітополь. Вишень там багато не було, а от черешню думаю ми ніколи не компенсуємо», — каже фермар Анатолій Далибожик.

Цьогорічні весняні приморозки забрали 70% врожаю фермера. І з морозом мінус 5 щось вдіяти — майже неможливо. Ранні сорти вишень вимерзли майже повністю, а от пізнішим сортом можна буде посмакувати.

На Одещині кажуть, за 21 рік роботи таких катаклізмів не бачили. Персиків на гілках — де-не де.

Що з кліматом в Україні

В Україні останнім часом спостерігаються кліматичні аномалії: почалося все з теплої за 30 років зими. І далі гойдалки — морози, тепло, березень теплий і знов морози.

«І те тепло, яке не вистачало плодовим для цвітіння, воно було накопичено. Тому дуже рані цвітіння почалось на 2-3 тижні раніше середніх багаторічних строків», — каже агрометерологиня Тетяна Адаменко.

І тут мороз — який уже побив цвіт. Заморозки в Україні тривали від 20 до 30 днів, залежно від регіону.

«Ми прийшли вже до того стану, про яке світові кліматологи говорили, що при перевищенні глобальної температури на Землі на 2 градуси норму в кліматі починається розбалансування кліматичної системи, коли йде перепутування сезонів, порушення сезонності, екстремальні явища, які не характерні для певного періоду», — каже агрометерологиня Тетяна Адаменко.

Тобто якщо на календарі весна — то за вікном цілком може виявитися січень. І навпаки посеред лютого — квітень.

Ціни на фрукти

Цінники шокують з першого кроку на столичному ринку. Цінники тут навіть не малюють. Утім черешню по 900 гривень за кіло, імпортну — з Греції, Іспанії, купують. Є імпортна і трохи дешевша — по 600, 550 гривень.

Щоправда, саме зараз черешні загалом не багато. Наша теж є. Одеська, Миколаївська. 180, 200, 250 гривень за кілограм.

Абрикоси ще везуть з Греції та Туреччини. Нашої — взагалі нема.

«Такі культури як персики, абрикоси — втрати порядку 100 відсотків на підприємствах. Ситуація з черешнями трішки кращі, але теж, якщо це бізнес, відповідно втрати можуть сягати від 30 до 60 відсотків. Це також і з вишнею», — каже заступник Всеукраїнської аграрної ради Денис Марчук.

Утім сказати, що врожаю кісточкових не буде по всій Україні експерт Денис Марчук не може. Адже скрізь різна ситуація. Проте очевидно одне — ціни будуть більшими. Значно більшими.

«Ціна порівняно з минулим роком буде більше 30% на ці культури. За рахунок того, що не буде достатньо великої кількості внутрішньої пропозиції. Будемо готуватися до імпорту», — каже Денис Марчук.

А імпорт теж зазнав заморозків: Туреччина — один з головних гравців на ринку черешні, абрикосів, персиків мала заморозки до мінус 15 градусів. Це вдарило і по закупівельних цінах. Однак фермери рук не опускають. І з дивним мені оптимізмом дивляться в рік наступний. Адже природа циклічна. І за гіршим роком має обов’язково прийти кращий.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: "ЛОТЕРЕЯ" на ЖИТТЯ! ПОПРИ РИЗИКИ з КОСТЯНТИНІВКИ не поспішають виїздити! СПЕЦРЕПОРТАЖ ТСН

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