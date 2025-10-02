В Україні у деяких працівників обов'язково зросте зарплата: кого це стосується

У продавців повинна вирости зарплата / © Фото з відкритих джерел

З 1 жовтня нові умови щодо зарплат працівникам починають діяти для всіх підприємців і компаній, які мають ліцензії на продаж алкоголю, тютюнових виробів, рідин для електронних сигарет і пального.

Про це йдеться у сюжеті ТСН.

Відтепер підприємці, які вищепереліченими групами товарів торгують у роздріб своїм продавцям мають нараховувати не менш, як дві мінімальні зарплати. Цьогоріч — це 16 тисяч гривень. Але є ті, хто можуть платити і менше. Пільга стосується підприємців, які працюють як мінімум — за півсотні кілометрів від обласних центрів. За законом, такі бізнесмени — своїм продавцям — мають платити від 12 тисяч гривень. Звісно ж, йдеться про офіційну заробітну плату.

Нині в Україні видано понад 53 тисячі ліцензій на роздрібну торгівлю алкоголем, цигарками та пальним.

Якщо ж підприємець нові норми проігнорує упродовж наступних трьох місяців — то може зостатися без ліцензії, пояснює директор Департаменту оподаткування фізичних осіб Державної податкової служби Володимир Кизима.

