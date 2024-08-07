В Україні у деяких школах і дитсадках навчання офлайн не почнеться: у яких областях ситуація найгірша

Від початку 2024 року в школах та садочках облаштовано більше як 200 захисних споруд цивільного захисту.

На третій рік війни і досі не всі освітні заклади забезпечені укриттями. Найкраща ситуація з безпекою, кажуть в Міносвіти, в західних регіонах України. Гірша - на Миколаївщині, Харківщині, Херсонщині та Дніпропетровщині. Тут кількість споруд цивільного захисту не досягає навіть 50 відсотків від потреби. Навіть у столиці проблема з укриттями і досі актуальна.

Про це йдеться у матеріалі кореспондентки ТСН Маріам Оганесян.

Від початку 2024 року в школах та садочках облаштовано більше як 200 захисних споруд цивільного захисту. До кінця року, урядовці, обіцяють пристосувати ще понад тисячу укриттів в закладах освіти. Більшість сховищ, а це близько 80%, розташовані саме в школах.

Зараз у школі, що на Київщині – укриття є, розповідає вчитель з фізичного виховання Микола Самсон. На час літніх канікул він черговий вчитель в школі. Розповідає, сховища облаштували на території освітнього закладу - модульні, з бетону. Увесь рік діти ходили до школи офлайн. Та нині, директор школи має проблеми із законом та відсторонений від своїх обов'язків. Проти нього порушена кримінальна справа. За версією слідства він ніби прийняв сховища з порушенням. З якими, тут ніхто не знає, бо ведеться слідство. Пан Микола припускає, що причиною могло стати замикання в школі.

Укриття

Чи підуть діти з вересня очно школу, питання відкрите. Хіба встигнуть добудувати велике бомбосховище, яке здатне розмістити всіх відвідувачів освітнього процесу.

Станом на кінець навчального року в Україні функціонувало майже 12 тисяч закладів загальної та середньої освіти. В очному та змішаному форматі навчали 9 з половиною тисяч. Онлайн відвідували школу пів мільйона дітей. Здебільшого це в прифронтових зонах. На вересень, в Міністерстві освіти припускають, ця кількість зменшиться. Бо будуються нові бомобосховища.

Укриття у школі на Київщині

"Ми точно знаємо про 57 укриттів це - саме прифронтових територій, де найбільша кількість учнів навчається дистанційно, які вже в процесі будівництва, відповідно з 1 вересня деякі запрацюють. Але в цьому році вони будуть завершені", - каже заступник міністра освіти і науки Андрій Сташків.

Безпечна освіта на третій рік повномасштабної війни і досі далека від ідеальної. А особливо в закладах дошкільної освіти.

Кращу ситуацію з укриттями мають профтехи та заклади вищої освіти. Найгірша - в дитячих садочках. Згідно статистики сховища мають майже 60 відсотків дошкільних закладів.

Модульні укриття

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