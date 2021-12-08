В Україні у немовлят виявлятимуть СМА у перші дні життя, поки ж батьки втрачають найважливіший час

В Україні у немовлят виявлятимуть СМА у перші дні життя, поки ж батьки втрачають найважливіший час

На 2022 вже прийнятий бюджет і на програму медичних гарантій виділено 157 млрд грн. З цих коштів і будуть покриватися витрати на неонатальний скринінг.

Уже з наступного року всіх новонароджених у перший день життя обов'язково безкоштовно тестуватимуть аж на 21 недугу. Нині ж у списку лише чотири. Зокрема, діагностовуватимуть і спинальну м'язову атрофію. Крім того, парламент виділив гроші на закупівлю дорогих препаратів, які може зупинити розвиток СМА.

Про це зазначають журналісти ТСН.

5-місячна Марія-Тереза хапає ручкою іграшку, але втримати довго не може. А ніжки - майже не працюють, саме через спинальну м’язову атрофію першого - найважчого типу.

СМА - це рідкісна генетична хвороба. І часто такі дітки помирають ще в перші роки життя, бо малюки втрачають здатність не лише рухатися, а й нормально їсти, ковтати та дихати. «Твоє життя поділилось на до і після. До цього ти жив спокійно, а зараз ти просто вимушений щось робити, щоб врятувати свою дитину», - каже мама дівчинки.

У світі є кілька препаратів, що можуть допомогти. Один із них - коштує близько двох мільйонів доларів. «Припиниться прогресування захворювання. Дитина зможе харчуватися самостійно, дихати самостійно, а для дітей зі СМА1 - це вже велика перемога», - констатують лікарі.

Але Вести препарат Марічці потрібно до двох років. «Коли у мене там друзі, хто зустрічає, дає мені якусь копійку, мені не соромно її брати, бо я знаю, для чого я її беру», - каже жінка.

Ольга шкодує, якби її донечці СМА діагностували одразу після появи на світ, вони б мали більше часу, зокрема, і на збір коштів.

А от у майбутніх батьків буде такий шанс. Вже з початку наступного року усім новонародженим у перший же день життя робитимуть скринінг аж на двадцять одне захворювання. Зокрема, й на СМА. «На 2022 вже прийнятий бюджет і на програму медичних гарантій виділено 157 млрд грн. З цих коштів і будуть покриватися витрати на неонатальний скринінг», - розповідають у МОЗ.

А ще - парламент ухвалив рішення щодо виділення трьохсот мільйонів гривень на закупівлю дорогих препаратів. Зокрема й на лікування СМА. Загалом, за даними громадських організацій, нині в Україні - понад дві сотні діток із відповідним діагнозом.

Новонароджених будуть тестувати на 21 недугу | Новини України

Маленька Марічка агукає до батьків, а ті найбільше мріють про одужання донечки. Чи вистачить і їм державних грошей на лікування крихітки - не знають. Тож дуже просять про допомогу у всіх небайдужих.

«Я знаю, що моя Марія-Тереза виросте самою доброю дівчинкою і буде так само допомагати і діткам, і дорослим», - переконана жінка.

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