В Україні у засекреченому місці показали унікальну зброю, яка впливає на фронт: що відомо

Україні треба більше ще і морських дронів.

Дедалі більше безпілотних роботизованих систем з'являються на лінії фронту і замінюють у боях реальних солдатів. Найефективніші з них мають державну підтримку і держзамовлення для війська. Виробники цих автоматизованих систем об'єдналися на платформі "Брейван" і влаштували закриту виставку "Хакатон" у засекреченому місці.

Про це йдеться у матеріалі кореспондентки ТСН Юлії Кирієнко.

В Україні організували виставку новітніх розробок "Хакатон"

"Тут просто засилля різних систем для знищення ворога. Топ-виріб - FPV-дрон. Що це таке, в Україні дізнались, трохи більше, як рік тому. Тепер презентують еволюційну розробку: FPV з системою - самонаведення на ціль", - зауважує Юлія Кирієнко.

Розробник дронів з системами наведення Ярослав Ажнюк каже, що такий дрон не боїться ворожих РЕБів.

"У нього є система автоматичного наведення на ціль на останні 400 метрів. Такі системи мають збільшити потенціал уражень від 10-ти відсотків до 90 відсотків", - зауважує розробник.

Дрон

Ярослав Ажнук свого часу він розробив стартап для догляду за тваринами – Петк’юб. Це відеокамера спостереження за домашніми улюбленцями, яка може підгодовувати їх смаколиками поки господар не вдома.

Тепер ця розробка неабияк популярна в США. Та як тільки в Україні почалась повномасштабна Ярослав вирішив – його ідеї можуть ще й нищити ворога.

Військовим допомогли дрони зірвати наступ окупантів

Минулого тижня росіяни почали масштабний наступ на Вугледарському напрямку. Окупанти кинули на підрозділи таврійських десантників цілий батальйон піхоти з механізованими підрозділами. Росіяни намагались відрізати наші сили від міста Курахове. Але наша артилерія, піхота в окопах та пілоти дронів розбили вщент російські плани і військо окупантів.

Пілотеса "Фенікс" показала результати своєї роботи. Дівчина знищила ударними дронами одразу кілька ворожих машин.

Військові також показали роботу дрона в тилу ворога. Величезний коптер знищив вантажівку з боєприпасами на ще одному гарячому Покровському напрямку. Це відпрацювали воїни-десатники 25 Січеславської бригади бортом - р34. Розробники кажуть - його перевага у цифровому каналі зв'язку, замість аналогового, на якому літають більшість безпілотників. Це значить, що самих операторів дрону і точку злету ворог відстежити не зможе.

"Є ситуації, коли противник вилітає ФПВшкою, він бачить дрон у тепловізор, як його звуть "Баба Яга". І вони сідають йому на хвіст, вони не збивають сам дрон. Вони летять за дроном, щоби знищити саме екіпаж", - каже розробник дронів Андрій Пирогов.

Нові розробки

Військові кажуть, що універсального дрона не існує

Усі ці виробники, що зібрались на хакатон – приватні компанії або навіть групи інженерів-ентузіастів, які хочуть допомогти війську. Аби підтримати найрезультативніші винаходив держава запровадила платформу "Брейвван". І деякі розробки купує для війська. Але дотепер в країні немає універсального дрону, який би безперебійно працював на лінії фрону і адаптувався до потреб кожної з ділянок, кажуть армійці. Тому витрачають чимало часу - просто на передовій, на доробку бортів, які надходять у підрозділи.

"Стабільно 20% коптерів відбраковуються, які йдуть на повторну перепрошивку, перепайку, заміну елементів", - каже Тарас Шандура заступник командира з озброєння батальйону ударних безпілотних систем "Ахіллес".

Яких ще дронів потребує Україна

Окрім дронів, які маневрують у повітрі, наземних платформ для евакуації та стрільби по ворогу на суходолі, Україні треба більше морських дронів, каже командувач. Аби хоч трохи наблизитись до закриття українського моря.

"І використання безпілотних морських систем, яким ми збираємось рухатись аби забезпечити територіальні води і недопустити того, що відбувалось у нашому морі у 2022 році, коли 40 кораблів підходили впритул до наших вод", - каже командувач Сил безпілотних систем Вадим Сухаревський.

Дрони стали одним з основних видів зброї на лінії фронту. Це розуміють не лише в Україні. Й світ заглядається на розвиток цих виробів у нас. Без цих систем не відбувається жоден штурм. Тож технології дійсно змінюють хід війни. Але військо потребує не лише кількості бортів різних типів, а й якості.

Технології змінюють хід війни! Роботи замінюють людей на передовій!

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