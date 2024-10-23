В Україні учнів годуватимуть по-новому: хто у школах отримає безкоштовне харчування

Уряд виділив на безкоштовне харчування для учнів початкових класів два мільярди гривень, які вже передали місцевим громадам. Це частина реформи шкільного харчування, яку проводять за ініціативи першої леді Олени Зеленської. Попри війну, в Україні модернізують їдальні та будують центри для перенавчання кухарів.

Про це йдеться у сюжеті кореспондента ТСН Сергія Осадчука.

В Україні працюватиме підземний харчоблок. Все, щоб кухарі могли готувати шкільний обід, не перериваючись на тривоги. І це в Україні вже тенденція.

Сучасний харчоблок

"Деякі проєкти одразу передбачають приготування їжі фактично в цокольному приміщенні, під землею. І це залежить від того, хто проєктує і хто одразу думає про безпеку. Якщо ми говоримо про фронтові, прикордонні території, там особливо це відчувається", – каже заступник міністра освіти та науки України Андрій Сташків.

Цього року на модернізацію майже 2 сотень таких об’єктів уряд виділив 1,5 мільярда гривень. І ще 2 мільярди, щоб учні початкових класів їли безкоштовно. Втім, головна суть реформи – перехід на здорове харчування стосується як малюків, так і підлітків.

В одному з садочків на Одещині майже сотню маленьких клієнтів годують 4 рази на день.

"Найбільше дітки наші люблять борщ, суп з грінками гороховий і суп з галушками дуже люблять", – каже кухарка Олена Мазуркевич.

В Україні хочуть перейти на здорове харчування

Здорове меню – це сезонні овочі та фрукти, м’ясо на парі. А ще мінімум солі та цукру. Саме до цього хочуть привчити українських дітей у школах і садочках.

"Ми повинні розпочинати закладати ази здорового харчування на найнижчому рівні. Хочемо через здорові звички дітей змінити повністю культуру харчування у наших дорослих", – каже очільник МОЗ Віктор Ляшко.

Чимало шкільних кухарів працюють ще за радянськими рецептами. Щоб перенавчити їх, в Україні створили так звані кулінарні хаби. На Одещині таких три. Навчають тут на новій техніці, яка згодом має з'явитися в кожному закладі.

"Не треба вже набирати воду о 5 ранку і ставити її на плиту та чекати, поки сорок літрів закиплять. Тут неймовірно прискорюється час приготування, набагато легше фізично", – каже майстриня виробничого навчання Одеського центру профтехнічної освіти Вікторія Ігнатенко.

Тільки цей центр перенавчив вже понад пів тисячі шкільних кухарів.

Нова техніка для кухарів

"Нарешті ми бачимо більше таких практичних результатів у регіонах, це зараз стратегічна мета, тому що нагодована дитина – це спокійні батьки, це спокійна родина", – каже Олена Зеленська.

Щоб іти в ногу зі світом, Україна долучилася до міжнародної коаліції шкільного харчування. В неї входить понад сотню країн. Свої успіхи в реформі держава зможе продемонструвати на регіональному саміті, який пройде в Києві в листопаді.

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