В Україні уріжуть субсидії: стало відомо, на скільки

В Україні уріжуть субсидії

Потрапити після індексації пенсії в Україні в мінус через втрату субсидії можуть одинокі власники великих квартир.

Про це розповідає ТСН.ua.

Адже соціальні норми передбачають оплату ЖКП, зокрема опалення житлової площі та управління будинком, лише у певних межах. Для сім’ї з однієї людини це 48,87 кв. м. Якщо квартира більша, наприклад, 65 кв. м, то зайві 16 кв. м доведеться оплачувати самостійно, або отримувати додатковий дозвіл комісії по субсидіях на збільшення субсидії.

Дозвіл діє лише до зміни майнового стану субсидіанта, а індексація пенсії і вважається такою «зміною»! Тому комп’терна програма у жовтні автоматично зменшить субсидію до дозволених законом 48,87 кв. м. Збільшити субсидію «заднім числом» неможливо, тільки з моменту звернення до ПФУ про збільшення субсидії. Тобто принаймні за місяць (жовтень) доведеться заплатити повну суму.

На скільки уріжуть субсидії

Приблизний розрахунок втрат такий. Припустимо, у одинокого пенсіонера квартира площею 65 кв. м, і до індексації пенсії субсидія покривала оплату опалення надлишка площі завдяки окремому рішенню комісії щодо субсидій. Після індексації пенсія збільшилась на 700 грн, а новопроизначена субсидія діє лише на 48,87 кв. м, тому за опалення треба доплатити самостійно 1100 грн.

Економічний експерт Олег Пендзин радить завчасно, до початку опалювального сезону, отримати нове рішення комісії по субсидіях на збільшення субсидії в індивідуальному порядку. Якщо комісія не прийме такого рішення, а це її право, а не обов’язок, то підсумок невтішний: індексація дала +700 грн, а доплата за метри забрала 1100 грн. Чистий збиток 400 грн. За словами експерта, такі випадки не будуть масовими, а от зменшення субсидій на кілька сотень гривень виявиться звичною справою.

Розрахунки розміру субсидії за наведеною вище формулою показують: для родини із двох пенсіонерів, які отримують середні по Україні пенсії (після індексації це 7137 грн на особу) і проживають у 2-кімнатній квартирі площею 65 кв. м, «точка перетину», тобто коли субсидія стає нульовою, настає, якщо розмір комірного дорівнює або стає меншим за 2485 грн. За більших сум у платіжках субсидія залишиться, але стане символічною — від кількох гривень до кількох десятків, хоча до індексації вона становила 350–400 грн на місяць в опалювальний період.

Для пенсіонерів з мінімальними пенсіями, які проживають у 30-32-метровій хрущовці, субсидія зменшиться, але залишиться значною. За розрахунками, в новий опалювальний період вона досягатиме 1200–1250 грн, це на 150–180 грн менше порівняно з тією, яка була раніше. Це приблизно половина проіндексованої мінімальної пенсії (+368 грн).