В Україні в одній із громад через війну Росії бракує води: що кажуть люди та влада

Місцевим бракує води і для поливу своїх городів.

Після теракту на Каховській ГЕС - Дніпро та водосховище біля Кушугума та Малокатеринівки обміліли. А саме звідти брали технічну воду для поливу городів. Наразі із проблемою зіткнулися 3 тисячі домогосподарств. Поки не так спекотно, води ще сяк-так вистачає. Але влітку люди ризикують залишитися без урожаю, завдяки якому живуть.

Про це йдеться у сюжеті кореспондентки ТСН Кіри Овес.

Світлана мешкає в кінці вулиці – тиск води тут вкрай низький, а коли сусіди відкривають сезон городини її взагалі нема. На воді, що вдається зібрати готують їсти, поливають, перуть.

Люди тут харчуються тим, що самі виростили на городах. Світлані вдалося посадити помідори, огірки, картоплю, втім, не знає, чи збере врожай.

"Полуниця он засихає. Тільки почала, а вже засихає зсередини, нема чим полити", - каже жителька Кушугума Світлана Пелих.

Світлана Пелих показує свій город

Централізоване водопостачання у Кушугумі та Малокатеринівці є – втім, у сезон городів тиск знижується, а вода стає дефіцитною. Як нема технічної – поливають питною, втім , на сесії селищної ради заборонили це робити

До підриву Каховської ГЕС, зокрема, у Кушугумі працювало 5 помпувальних станцій, воду брали з Дніпра та Каховського водосховища, та наразі відновити вдалося лише дві.

"Ми першу воду подаємо першого травня, пробуєм як вона іде", - каже жителька Кушугума Тетяна Апостолова.

Зараз сільрада спільно з благодійниками розроблять проєкти з відновлення подачі поливної води – планували бити свердловини, але кажуть, на час війни - це заборонено

"У нас є ще можливість така, що ставлять нам очисні установки для питної води і пообіцяли. Ось ждемо відповідь, обіцяли ще з нового року, але у зв’язку із ситуацією", - каже голова Кушугумської громади Володимир Сосуновський.

Торік через проблему з водопостачанням трьох населених пунктів, облводокал розробив проєкт реконструкції водогону, довжиною понад кілометр, який планують реалізувати цьогоріч. Тоді тиск води у жителів Кушугума та Малокатеринівки має збільшитись.

На Запоріжжі люди можуть втратити урожай через брак води

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Нагадаємо, на Миколаївщині до літа хочуть висадити 12 мільйонів нових дерев.

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