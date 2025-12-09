В Україні вакцинуватимуть по-новому: що потрібно знати

Вакцинація / © pixabay.com

З наступного, 2026 року в Україні починає діяти оновлений Національний календар профілактичних щеплень. Головні зміни стосуються запровадження нової обов'язкової вакцини, а також зміщення термінів введення деяких препаратів на більш ранній вік, відповідно до європейського досвіду.

Про це йдеться у сюжеті кореспондентки ТСН Ірини Маркевич.

ВПЛ: безкоштовна вакцинація "від раку" для підлітків

Ключовим нововведенням є включення вакцини проти вірусу папіломи людини (ВПЛ) до переліку обов'язкових та безкоштовних щеплень.

ВПЛ є основною причиною раку шийки матки — захворювання, яке щороку діагностують у 3 тисяч українок, і тисяча з них помирає. З наступного року для боротьби з цією хворобою держава почне щеплювати дівчаток віком 12-13 років за допомогою 9-валентної вакцини. Вона захищає від найнебезпечніших штамів вірусу і стане безкоштовною та обов'язковою з 1 січня 2026 року. Світовий досвід, як-от в Австралії, яка почала цю програму 18 років тому, свідчить, що масова вакцинація майже повністю долає рак шийки матки.

Зміни у термінах вакцинації немовлят та дітей

Окрім ВПЛ, передбачена низка змін у схемах вакцинації проти інших інфекційних захворювань, що ґрунтується на досвіді європейських країн:

Проти туберкульозу (БЦЖ): Щеплення проводитимуть через 24 години після народження дитини , а не на 3-5 добу, як це відбувається зараз.

Проти вірусного гепатиту В: Змінюється схема введення доз. Якщо зараз щеплюють на 1-й день, потім у 2 та 6 місяців, то з 2026 року захищатимуть у 2, 4, 6 та 18 місяців .

Проти кору, паротиту та краснухи (КПК): Вакцинація, як і раніше, починається у рік, але другу дозу вводитимуть раніше — у 4 роки , а не в 6 років.

Проти поліомієліту: З наступного року вакцинація проводитиметься виключно за допомогою Інактивованої поліомієлітної вакцини (ІПВ), що містить вбитий вірус. Крім того, щеплення у 14 років скасовується. Таким чином, діти отримуватимуть меншу кількість доз.

Якщо ви почали щеплювати свою дитину за старим календарем і заплуталися у нововведеннях, педіатр або сімейний лікар допоможе скоригувати індивідуальний графік щеплень.

