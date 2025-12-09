В Україні вбили ще одного ТЦКівця: що відомо

У Дніпрі вбили військовослужбовця / © npu.gov.ua

Сьогодні зранку в Дніпрі було виявлено тіло чоловіка 1980 року народження (44 або 45 років) з ножовим пораненням спини. Після того, як правоохоронці почали з’ясовувати обставини цього вбивства, то виявили, що до цього злочину може бути причетний пасинок жертви.

«Вжитими заходами пасинка цього чоловіка затримано. Ним виявився чоловік 1998 року народження. Попередньо відомо, що злочин було скоєно під час сварки після спільного вживання алкогольних напоїв. Щодо особи загиблого попередньо відомо, що йдеться про військовослужбовця одного з РТЦК», — повідомили ТСН.ua поінформовані джерела у правоохоронних органах.

Своєю чергою речниця ГУНП у Дніпропетровській області Ганна Старчевська в коментарі для ТСН.ua підтвердила факт вбивства чоловіка та факт затримання підозрюваного в цьому злочині.

«Підтверджується факт виявлення трупа з ножовим пораненням», — повідомила нам комунікаційниця поліції Дніпропетровської області.

За її даними, злочин стався під час вживання чоловіками алкоголю.

«Затримано пасинка цього чоловіка», — уточнила Ганна Старчевська та додала, що відкрито кримінальне провадження за статтею «Умисне вбивство».

Водночас у поліції не підтверджують, але й не спростовують, що вбитий громадянин Ф. був військовослужбовцем одного з місцевих ТЦК.

Нагадаємо, ввечері 3 грудня у Львові було смертельно поранено військовослужбовця Галицько-Франківського РТЦК та СП. За даними Офісу генпрокурора, попередньо 30-річний місцевий житель під час перевірки документів завдав військовому ножового поранення і втік, застосувавши газовий балончик. Ветеран АТО дістав критичне ушкодження стегнової артерії, його госпіталізували, однак врятувати життя не вдалося.

Згодом стали відомі нові подробиці про особистість 30-річного Григорія Кедрука, який підозрюється у жорстокому вбивстві військового з територіального центру комплектування та соціальної підтримки Юрія Бондаренка, з яким з військовими почестями прощалися у Львові.