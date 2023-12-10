“В України — великі проблеми”: Дикий розповів, чи справді в 2024 році РФ займатиме сильнішу позицію на фронті

В України — великі проблеми: ми не досягли на фронті того, чого хотіли. Більше того, наразі важка ситуація навіть там, де українські військові були в обороні.

Таку думку в ексклюзивному інтерв’ю ТСН.ua висловив політичний і військовий аналітик, ветеран АТО, екскомандир роти в батальйоні “Айдар” Євген Дикий.

“Наприклад, Авдіївку, цілком може бути, що ми здамо її за якийсь час. І якщо ми її здамо, то виключно з тої причини, що в нас не вистачило людей її обороняти. Так, у нас серйозні проблемі, але чомусь з цього робиться висновок, що в наших ворогів все ідеально. А це м’яко кажучи не так”, — розповів Євген Дикий.

За його словами, в Росії насправді більші проблеми, ніж в Україні, ще й помножені на масштаб “російського бардака”.

“У їхній армії гірше становище, ніж в нашій. Але просто в нас задачі поки що помінялися. У нас стоїть задача не просто втримати оборону, а викинути їх звідси. І по можливості в такому стані, щоб вони принаймні скоро не прийшли. А в них поки що стоїть задача утриматись в обороні і тим часом десь там по Росії наскрібати нових мобіків. Це різні задачі”, — каже Євген Дикий.

Військовий аналітик вважає, що в російської армії тимчасово, поки вона не збере сили на новий наступ, задача простіша — втримати оборону.

“Але проблеми в них загалом більші, ніж у нас. У них теж є дефіцит людей, попри велику мобілізацію”, — розповів Євген Дикий.

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