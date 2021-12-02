В Україні від 1 грудня зросли зарплати, пенсії й податки: як змінився розмір виплат

З настанням зими в Україні сталося кілька економічних змін.

В Україні від 1 грудня 2021 року збільшилися розміри мінімальної зарплати та прожиткового мінімуму, а відповідно зросли - пенсії і соцвиплати.

Як зросли пенсії та соцвиплати від 1 грудня, читайте в матеріалі ТСН.ua.

Зарплати і пенсії

Так, від 1 грудня мінімальна заробітна плата зросла від 6 тис. грн до 6,5 тис. грн. Також від цієї ж дати проведено перерахунок пенсій у зв'язку й із підвищенням мінімалки, і через зростання прожиткового мінімуму для населення України.

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Таким чином, від 1 грудня мінімальна пенсія за віком для осіб старших 65 років, які мають повний стаж (жінки 30 років і 35 років) і не працюють, стала 2600 грн.

Для учасників бойових дій пенсія тепер складає 4061 грн. Мінімальна пенсія шахтарям становить 5802 грн, а мінімальна пенсія сім'ям військовослужбовців у разі втрати годувальника — 3868 грн. Максимальний розмір пенсії збільшився на 800 грн і становить 19 340 грн.

У Міністерстві соціальної політики уточнили, що це десяте підвищення пенсій за поточний рік. Таким чином, у грудні 2021 року середній розмір пенсії складе 3 980 грн, що на 546 грн (або на 16 %) більше порівняно з аналогічним періодом минулого року (3 434 грн).

У 2022 році, очікується, середньорічний розмір пенсії складе 4 533 грн (у порівнянні з 2020 роком збільшення складе 940 грн, або 26 %).

Соціальні виплати

Підвищення розміру прожиткового мінімуму збільшило і розмір аліментів - мінімум становить 1 050 грн (на дітей до 6 років) і 1 309 грн (на дітей від 6 до 18 років).

Громадяни, які є опікунами або піклувальниками дітей до 6 років, отримуватимуть тепер допомогу в розмірі 5 250 грн, а для дітей віком від 6 до 18 років - 6 545 грн (2,5 прожиткових мінімуму).

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Зросла і допомога у зв'язку з вагітністю та пологами - 100 відсотків середньомісячного доходу (стипендії, грошового забезпечення, допомоги по безробіттю тощо) жінки, але не менше 25 відсотків від розміру встановленого законом прожиткового мінімуму для працездатної особи із розрахунку на місяць, тобто не менше 620,25 грн.

Для безробітних українців максимальний розмір виплат становитиме 9924 грн (чотири прожиткові мінімуми).

Податки

Ріст мінімальної зарплати та прожиткового мінімуму вплинув на розмір деяких податків. Зокрема, максимальна величина бази нарахування ЄСВ на місяць тепер сягає 97,5 тис. грн, відповідно зріс розмір відрахувань — від 19 800 до 21 450 гривень.

Крім того, внаслідок підвищення мінімальної зарплати фізичні особи-підприємці, який перебувають на єдиному податку, від 1 грудня також мусять платити 1 430 гривень на місяць. Для тих, хто перебуває на першій групі, ставка зросла від 260 до 268 грн.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський заявив про розширення програми доплат до пенсій.

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