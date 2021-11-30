В Україні від 6 грудня посилюють карантин: кого і де торкнуться нові обмеження (перелік)

Пускатимуть без вакцинації та негативного ПЛР-тесту до банків, АЗС, ветмагазинів, аптек та продовольчих крамниць.

Ситуація з коронавірусом в Україні дещо покращилася, але оскільки COVID-19 не відступає і з'являються все нові штами, уряд ухвалив рішення посилити карантин для невакцинованих громадян від 6 грудня, аби вберегти їхні життя.

ТСН.ua розповідає, що буде заборонено в регіонах "жовтої" зони карантину для невакцинованих українців.

Які обмеження в "жовтій" зоні

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Про посилення карантину попередив українців міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко, пояснивши, що це вимушений крок і відповідне рішення уряд ухвалив ще 24 листопада, коли було внесено зміни до Постанови №1236. Нові обмеження здебільшого розраховані на "жовті" зони і будуть поширюватися на невакцинованих українців.

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Слід уточнити, що станом на 30 листопада "жовтий" рівень діє в Кіровоградській, Тернопільській, Харківській та Чернівецькій областях.

За новими правилами у межах “жовтого” рівня заборонено, зокрема:

проведення масових заходів,

робота кінозалів та залів інших закладів культури,

діяльність спортзалів, басейнів, фітнес-центрів тощо,

робота кафе, ресторанів, барів та інших подібних закладів, виняток - доставка або замовлення із собою,

робота закладів із розміщення, окрім готелів, санаторних і соціальних закладів,

міжобласні та міжнародні перевезення.

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Що заборонено невакцинованим у "жовтих" зонах

Відповідно, людям, які перебувають у "жовтій" зоні і не мають вакцинації принаймні одною дозою або у них відсутній свіжий негативний тест чи сертифікат про одужання, від 6 грудня буде заборонено:

брати участь у проведенні всіх масових заходів: культурних, спортивних розважальних, соціальних, релігійних тощо;

відвідувати кінотеатри та інші заклади культури, спортивні зали, фітнес-центри, басейни;

відвідувати бари, ресторани, кафе та інші заклади.

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Водночас таким громадянам дозволяється користуватися послугами банків, заправок, ветеринарних магазинів, аптек та всіх продовольчих магазинів. Обов’язковим залишається дотримання протиепідемічних правил - носіння маски та дотримання фізичної дистанції 1.5 метра.

Робота закладів освіти

Згідно з оновленими правилами карантину, у "жовтій" зоні заклади освіти для роботи у звичному режимі повинні мати понад 100% щепленого персоналу принаймні одною дозою вакцини проти COVID-19. Натомість забороняється робота закладів освіти, якщо на самоізоляції перебуває понад половина учнів та співробітників.

Які потрібні документи для пом’якшення обмежень

Обмеження "жовтого" рівня епіднебезпеки не будуть застосовуватися, якщо громадяни, до прикладу, вакциновані проти коронавірусу чи мають довідку про нещодавнє одужання чи результат ПЛР-тесту, який є негативним.

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Отже, для діяльності того чи іншого закладу всі його працівники та відвідувачі мусять мати один із документів:

"жовтий" COVID-сертифікат чи паперова довідка 063-О (чинні 30 днів)

"зелений" COVID-сертифікат (діє 365 днів)

міжнародне свідоцтво про вакцинацію (діє 365 днів),

негативний результат ПЛР або експрестесту (діє 72 години),

сертифікат про одужання від COVID-19 (чинний 105 днів) чи іноземний COVID-сертифікат (чинний 365 днів).

Термін дії "жовтого" сертифіката зменшили до 30 днів. Раніше він діяв 120 днів.

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Як перевірятиметься наявність вакцинації

Наявність сертифікату перевіряється працівниками того чи іншого закладу. Утім, вони мають не просто візуально їх оглядати, а повинні зчитувати своїм смартфоном QR-код COVID-сертифікатів за допомогою застосунку "Дія".

Без зчитування сертифікату документ вважається ненаданим та неперевіреним, а у разі відсутності у відвідувачів чи співробітників потрібних "ковідних" документів, власнику закладу загрожує про штраф від 34 до 170 тисяч гривень.

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Норми, які будуть чинними й навіть за наявності COVID-сертифікату:

перевезення пасажирів у кількості, яка відповідає, місцям для сидіння;

перебування на вулиці з документами, які підтверджують особу;

дотримання самоізоляції чи обсервації.

Що буде заборонено у "жовтій" зоні карантину від 6 грудня / Міністерство охорони здоров’я України

Обмеження "червоної" зони

Нові норми торкнулися і "червоної" зони, де від 6 грудня буде дозволена робота бізнесу, закладів освіти, ТРЦ, спортивних та розважальних закладів, непродовольчих ринків та магазинів у тих випадках, якщо 100% співробітників та відвідувачів зазначених закладів будуть повністю імунізовані та матимуть "зелений" COVID-сертифікат, негативний результат ПЛР- тестування або експрес-тестування на антиген або сертифікат про одужання.

Потрапити на роботу чи відвідати якийсь заклад громадянам у "червоній" зоні із одною дозою вакцини та "жовтим" COVID-сертифікатом не вдасться, він буде не дійсним. Для "червоної" зони потрібен лише "зелений" COVID-сертифікат, який видається, зокрема, після повної вакцинації.

Повна вакцинація може складатись з однієї дози однодозної вакцини Janssen та двух доз дводозних вакцин: Comirnaty/Pfizer, AstraZeneca/Covishield, Spikevax/Moderna, CoronoVac.

Посилення правил карантину від 6 грудня / Міністерство охорони здоров’я України

Записатися на вакцинацію проти COVID-19 вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0-800-602-019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua.

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