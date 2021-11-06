В Україні від COVID-19 померла рекордна кількість людей: які причини та коли "ковідна" хвиля піде на спад

В Україні від COVID-19 померла рекордна кількість людей: які причини та коли "ковідна" хвиля піде на спад

Лікарні від напливу пацієнтів захлинаються повсюдно.

За останню добу COVID-19 вбив 793-х людей. Такої статистики не було від початку пандемії. На Херсонщині, Дніпропетровщині та Київщині - летальних випадків найбільше. Понад 5 тисяч хворих шпиталізували.

Про це 6 листопада йдеться в сюжеті ТСН.19:30.

У відділені для "ковідних" хворих Бучанської лікарні на Київщині немає легких пацієнтів. Більшості з них говорити дуже важко.

За словами лікарки-інфекціоністки Яни Підлужної, під час розмови втрачаються сили, у хворих з'являється задишка, падає сатурація.

З 32 ліжок немає жодного вільного. В лікарні визнають, що вимушені відмовляти в шпиталізації.

Усі пацієнти кисневозалежні. Щоб безперебійно виробляти для них ліки номер один, на території Бучанської лікарні ціла киснева станція. Щогодини звідси в палати перекачують до 80 літрів кисню: комусь треба 5 літрів, комусь 15.

Під час попередніх хвиль пандемії не було такої потреби в кисні. Стан пацієнтів погіршувався не так стрімко. На лікарняних ліжках менше лежало молоді. Агресивність вірусу "Дельта" - це перша причина такої високої статистики смертності. Зараз Україна за цим показником друга в Європі. Там хоч і хворіють, але мають значно нижчий показник шпиталізацій і смертей. Бо більше вакцинованих. Така ж ситуація і в Ізраїлі.

"У Ізраїлі захворіло мільйон 300 людей. А померло близько 7 тисяч. Це становить 0,5%. Це один із найнижчих рівнів у світі", - зазначає ізраїльський лвкар-реаніматолог Борис Бриль.

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А в Україні на додачу до низької вакцинації, ще й вибірковість самих лікарень. Так, лікар-анестезіолог із Одещини Іван Черненко написав у соцмережі пост про те, як деяким лікарням вигідно робити собі хорошу статистику. І тому пацієнти, для яких не знайли ліжка в лікарні, помирають удома.

"Зазвичай ніхто не хоче займатися важкими пацієнтами. Зрозуміло, що лікарні краще класти легких або середніх пацієнтів: на них менші витрати. Десять померлих на сто пацієнтів і 10 померлих на 200 пацієнтів - це різна статистика", - зазначив він.

У їхній лікарні, запевняє, у шпиталізації не відмовили жодному пацієнту. До них часто потрапляють із супутніми захворюваннями. І це теж одна з причин смертності. Зараз в Україні внаслідок коронавірусу щодня помирають у середньому шість сотень людей. Вище цієї позначки, за прогнозами аналітиків, смертність стрибнути не повинна.

Коронавірус в Україні: за останню добу від COVID померли 793 людини

"Сьогодні перший день, коли спадає тижнева кількість шпиталізацій і спадає щоденна кількість нових випадків. Це дуже хороший знак. Україна за випадками шпиталізацій починає виходити на плато, тобто починається стабілізація. Це вперше за останні 2-3 місяці", - заявив керівник Центру економіки здоров'я Київської школи економіки Юрій Ганиченко.

Тим часом у Львові додатково розгортають ще 50 ліжок у блоці інтенсивної терапії.

"Якщо минулої хвилі ми мали 500-600 пацієнтів, з яких 25-30 максимум потребували інтенсивної терапії, то на сьогоднішній день із 460 пацієнтів, які є в стаціонарі, потребують інтенсивної терапії майже 100 пацієнтів", - зазначає завідувачка реанімації Львівської лікарні швидкої допомоги Наталія Матолінець.

Записатися на вакцинацію проти COVID-19 вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0-800-602-019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua.

Нагадаємо:

Головний лікар одного з діагностичних центрів Львова Тарас Жиравецький розповів, що погіршення ситуації з коронавірусом в Україні може призвести до медичного колапсу в регіонах. Кількість госпіталізацій з COVID-19 може зрости до 8 тисяч людей на добу, тож через брак місць в лікарнях, розгортатимуть мобільні госпіталі.

в регіонах. Кількість госпіталізацій з COVID-19 може зрости до 8 тисяч людей на добу, тож через брак місць в лікарнях, розгортатимуть мобільні госпіталі. А медики з Бразилії та Канади виявили, що приймання антидепресанту флувоксаміну на третину знижує ризик госпіталізації у людей з коронавірусом та хронічними захворюваннями.

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