В Україні від куріння щороку помирає 85 тисяч людей: Ляшко пояснив, чому треба відмовитися від тютюну і IQOS

В Україні від куріння щороку помирає 85 тисяч людей: Ляшко пояснив, чому треба відмовитися від тютюну і IQOS

Кожна десята смерть від хвороб серця спричинена куріннням.

Щороку понад 8 млн людей у світі помирають через хвороби, спричинені вживанням тютюну. А в Україні куріння забирає в середньому 85 тисяч життів на рік. У зв'язку з цим голова МОЗ закликав уряд якнайшвидше ухвалити в другому читанні антитютюновий законопроєкт.

Про це міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко сказав на брифінгу 18 листопада.

"Безпечного куріння не існує. Кожна десята смерть від хвороб серця спричинена ним. Куріння є одним із ключових факторів ризику розвитку ішемічної хвороби серця, інсульту і хвороби периферичних судин", - наголосив Ляшко.

Очільник МОЗ уточнив, що альтернативні способи вживання тютюну (електронні сигарети чи IQOS), не є безпечнішими.

"Куріння — це небезпечна для здоров’я звичка, тому необхідно робити все можливе, аби далі зменшувати тенденцію до споживання тютюну, зокрема й серед підлітків. Тому звертаюсь до народних депутатів якнайшвидше ухвалити в другому читанні антитютюновий законопроєкт № 4358", - вказав Віктор Ляшко.

Основні нововведення, які пропонує цей законопроєкт:

куріння пристроїв для нагрівання буде заборонено у всіх місцях як це є із сигаретами (зокрема школи, лікарні, заклади харчування, робочі місця) — бездимне середовище в Україні буде збережено;

медичні попередження на упаковках сигарет матимуть картинку з обох сторін та збільшаться до 65%;

впроваджується заборона продажу сигарет та тютюну для самокруток із різноманітними смаками (наприклад, фруктів чи солодощів) — зараз це приманка для залучення дітей до куріння;

забороняється продаж тютюнових виробів для електричного нагрівання (ТВЕНів) неповнолітнім.

"Куріння є фактором ризику для будь-якої інфекції дихальних шляхів. А в нас, нагадаю, триває епідемія коронавірусної хвороби. Сьогодні захворіло 20 591 українець, до лікарень було госпіталізовано 3907 пацієнтів. Тому треба робити все щоб зберегти своє здоров’я та здоров’я ваших близьких", - підсумував Ляшко.

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