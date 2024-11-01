В Україні від небезепечних хвороб щороку помирають 400 тисяч людей: медики зробили заяву

Страхи, тривожність, стреси та депресії, пов'язані з війною – всі ці фактори негативно впливають на наш організм. Б'ють, зокрема, по серцево-судинній системі. Страждають і цивільні, і військові – навіть ті, хто вважав себе абсолютно здоровим.

Як зробити націю здоровішою та які інноваційні методи лікування впровадити в Україні – йдеться у матеріалі кореспондентки ТСН Олени Лоскун.

Станіславу Чирві лише кілька днів тому у столичному центрі кардіології та кардіохірургії зробили операцію на серці. Що з серцем щось не так, 49-річний Станіслав зрозумів під час проходження служби у військово-повітряних силах. До лав ЗСУ його мобілізували на початку року. Каже, що до того почувався добре. Підозрює: взнаки далися підвищені фізичні навантаження і стрес.

Станіслав Чирва

У чоловіка виявили вроджену ваду, яка довго не давала про себе знати. Якби не звернувся вчасно, Станіслав міг померти.

Шкідливі звички, спадковість і стреси, викликані війною – щороку серцево-судинні захворювання забирають життя понад чотирьохсот тисяч наших громадян. Інсульти та інфаркти вбивають або ж призводять до інвалідизації найчастіше. Щоб змінити цю статистику, в Україні постійно запроваджують різноманітні програми профілактики та безкоштовного лікування. А пацієнтів з нападами доправляють до визначених лікарень, які мають обладнання для надання якісної невідкладної допомоги.

"Нещодавно ми аналізували по інсультах. 2018 рік лише 0,5% робили тромболізиси. Тобто вводився лікарський засіб, який розчиняв тромб. За європейськими стандартами, цей показник має становити 15% до 2030 року", – сказав очільник МОЗ Віктор Ляшко.

Що ще можна зробити, обговорювали фахівці в Центрі кардіології та кардіохірургії на 19-му українському форумі.

В Україні від серцево-судинних хвороб щороку помирають 400 тисяч людей

"Ми намагалися запросити наших друзів, таких топових спеціалістів", – каже завідувач кардіохірургії для дорослих Центру кардіології та кардіохірургії МОЗ України Сергій Варбанець.

Але і в наших лікарів є чому повчитися. Бо знані вони в усьому світі. До прикладу, гендиректор центру Ілля Ємець – єдиний українець, який днями в Чикаго став почесним членом найавторитетнішої у світі американської організації хірургів з вроджених вад серця.

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