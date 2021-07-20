В Україні від початку липня потонули майже 300 людей: як уберегти себе на воді під час відпочинку

В Україні від початку липня потонули майже 300 людей: як уберегти себе на воді під час відпочинку

Кількість летальних випадків на третину більша, ніж за аналогічний період торік.

Спекотне літо манить у прохолодну воду. Утім, інколи водні розваги закінчуються смертю.

Чому люди тонуть і як уберегти себе на водоймах - у матеріалі ТСН.19:30.

У Полтавській області втопився 15-річний підліток, у Львівській області потонув 18-річний хлопець. 9-річна дівчинка втопилася у річці Прип'ять на Волині. Новинні стрічки останніх днів рясніють повідомленнями про трагічні випадки на воді. Лише у цьому місяці в Україні загинуло 265 людей, 36 з яких діти. І це на сотню більше, ніж у цей самий період торік.

У столиці від початку купального сезону у воді загинули 27 людей - майже вдвічі більше, ніж за аналогічний період торік. Лише за останні чотири дні втопилось 7 людей. Основна причина - недотримання елементарних правил безпеки на воді, розповідають рятувальники.

Спека, пандемія коронавірусу, складна економічна ситуація в країні – основні причини переповненності пляжів, зокрема столичних. Більше людей – більше трагічних випадків на воді, пояснює керівник столичних пляжних патрульних Олександр. Від початку сезону його "лайвгарди" врятували понад 70 людей. 90% всіх випадків пов’язані з надмірним вживанням алкоголю під час відпочинку біля води.

На одеському узбережжі – тисячі відпочивальників. У розпал високого сезону в рятувальників особливо багато роботи. Від початку сезону тут потонули семеро людей. Понад 400 людям – пощастило, рятувальники вчасно прийшли на допомогу.

Ще одна смертельна небезпека – надувні матраци та інші плавзасоби. Також багато людей тонуть у темну пору доби. Найчастіше такі трагедії трапляються під час нічних посиденьок на пляжі з алкоголем. І рятувати нікому – вночі рятувальники не працюють.

Аби завжди почуватись у безпеці, рятувальники радять купатися лише на офіційних обладнаних пляжах, де за ситуацією на воді і порядком стежать лайфгарди. Не вживати алкоголю під час відпочинку біля водойм та не запливати за буйки. Якщо почали тонути – одразу кликати на допомогу. Покладатися на сумління відпочивальників не варто, вважають рятувальники. Єдине що змусить їх дотримуватись правил безпеки на воді, зокрема не вживати алкоголю – великі штрафи, певні вони. Аде для цього потрібні зміни на законодавчому рівні.

Новини України: як уберегти себе на воді під час відпочинку

Нагадаємо, у Львівській області втопився 18-річний хлопець, який відпочивав з друзями. Хлопець 2 липня відсвяткував випускний в ПТУ.

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