В Україні відбудували багатоповерхівку, яку ракетами обстріляли росіяни: фото

Будинок після відновлення / © ТСН

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У Сергіївці на Одещині завершили відбудову дев’ятиповерхівки, яку влітку 2022 зруйнувала російська ракета. Три понівечені під’їзди реконструювали, укріпили конструкції, звели нові внутрішні перекриття й зробили ремонт у квартирах.

Про це йдеться у матеріалі кореспондентки ТСН Олени Черняєвої.

Місцева жителька Оксана каже, після прильоту поїхала з донькою за кордон, але дуже тягнуло додому, тож вже за півроку повернулася й винаймала в Сергіївці житло. Чекала відновлення свого будинку. Щойно дозволили — з донькою, кішкою та хом’яком прийшла у квартиру ночувати.

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Росіяни вдарили по Сергіївці трьома ракетами в ніч на 1 липня 2022 року. Одна з ракет влучила у багатоповерхівку. Шістнадцятеро мешканців будинку загинули. Один під’їзд був зруйнований майже ущент, ще два — сильно пошкоджені.

Наслідки ракетного удару / © ТСН

Відбудову багатоповерхівки почали наприкінці 2023 року коштом Фонду ліквідації наслідків збройної агресії. Конструкцію будинку повністю відновили, проклали всі комунікації, фасад — утеплили, дах — відремонтували. У підвалі облаштували сховище. Робили як для себе, каже виконроб Ігор. Власне, так воно і є: він і сам жив у першому під’їзді цього будинку. Під час вибуху дивом вцілів, а нині — працює на відбудові.

Ремонтники враховували побажання пожильців кожної квартири. Робили перепланування або в інший спосіб осучаснювали простір осель. Жителі кажуть — будинок у кращому стані, ніж був до трагедії.

«Знайшли фахівців, зробили фаховий проект, якісний, дуже було багато зусиль. Вартість квартир в цьому будинку зросла в два рази це — найкращий індикатор того, як люди оцінюють роботу», — каже очільник Агентства відновлення України Сергій Сухомлин.

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Технічні рішення, які застосували для відновлення багатоповерхівки в Сергіївці, зокрема, щодо інклюзії, енергонезалежності та енергоефективності, відтепер використовуватимуть по всій Україні.

Коштувало відновлення близько ста мільйонів гривень. Підрядник обіцяє повністю завершити будівельні роботи найближчим часом. В будинок вже підвели світло та воду.

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