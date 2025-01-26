В Україні відбувся різкий стрибок смертності: демограф шокував цифрою

Попри те, що ще немає остаточних даних за весь 2024 рік, Олександр Гладун називає ситуацію тривожною.

За перше півріччя минулого 2024 року в Україні відбувся різкий стрибок смертності, яка у 2,8 рази більша за народжуваність.

Про це повідомив в інтерв’ю ТСН.ua Олександр Гладун, заступник директора з наукової роботи Інституту демографії та проблем якості життя НАНУ.

Для порівняння він навів дані попередніх років: 2019 року на 100 народжених в Україні було 188 померлих, а 2021 року, який вважається ковідним з високою смертністю, на 100 народжень припадало 263 померлих.

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“У 2022 році на 100 народжень також було 263 померлих, а в 2023 на 100 народжень 265 померлих. Приблизно однаковий рівень. А якщо взяти перше півріччя 2024 року, то на 100 народжень було вже 286 смертей. Маємо значний стрибок”, - сказав демограф.

Попри те, що ще немає остаточних даних за весь 2024 рік, Олександр Гладун називає ситуацію тривожною.

“Щоб не відбувалося скорочення населенні за рахунок природного чинника потрібно, щоб на 100 народжень припадало 100 померлих, тоді чисельність населення не зменшуватиметься. А наразі маємо смертність у 2,8 рази більшу”, - зазначив він.

За його словами, порівняно з 2022 та 2023 роками в Україні відбулося підвищення кількості померлих і скорочення рівня народжуваності, що можна пояснити тим, що українці, ймовірно, вирішили почекати з народженням дітей, поки не закінчиться війна.

“Ріст смертності у цьому співвідношенні вказує на те, що тривають запеклі бої на фронті, люди гинуть під час повітряних атак ворога. Також дуже сильно на здоров’я громадян впливають постійні стреси, неможливість отримати своєчасно медичну допомогу, загострення хронічних та психологічних захворювань. На жаль, подібна ситуація характерна для періоду війни у будь-якій країні”, - наголосив Олександр Гладун.

Повне інтерв'ю ТСН.ua з Олександром Гладуном про те, чи дійсно ситуація з демографією набрала катастрофічних обрисів, читайте тут.

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