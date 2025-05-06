В Україні відгуляли унікальне лемківське весілля, щоб зібрати допомогу на ЗСУ: відео

Весілля волонтерів / © ТСН

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Волонтерка Наталка Прилуцька, яка від 2014 року допомагає війську, влаштувала зі своїм обранцем канадійцем Алексом традиційне лемківське весілля задля зборів на дрони та пікапи для Сил оборони. Пара разом уже давно. Але відсвяткувати вирішили тільки зараз.

Про це йдеться у матеріалі кореспондентки ТСН Юлії Кирієнко.

Традиційне лемківське весілля відсвяткували на галявині етнокомплексу «Українське село», що на Київщині.

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Дівчата з фольклорного гурту займаються вінкоплетінням — стародавня українська традиція лемків аби оздобити святковий коровай і прикрасити голови молодятам. Щоправда, самі квіти мала би збирати наречена з дружками у лісі. Але нині в лісах Київщини ще не надто безпечно. Тож рослини купили.

Наречені Наталія та Алекс / © ТСН

Поряд стукотять молотками. Гості готують весільні рушники. Вибійкою — давня техніка декорування.

«Дерево життя, півники, квіти. Безконечники. Вода. Дерево роду. Півники були ще символом воскресіння і достатку», — кажуть вони

Такі ж символи і вшиті у весільний одяг молодят.

«На щастя на долю, як завжди. Все в українському стилі. Тільки на щастя і на долю. І на перемогу», — каже наречена Наталка Прилуцька.

Обранець Наталії Прилуцької — канадієць з українським корінням Алекс. Вони від 2014 року волонтери і допомагають українському війську. Тому й не дивно, що й у весільному одязі є те, що нагадує про сили оборони — намисто ручної роботи.

«Я його не бачила насправді. Мені його одягали без дзеркала і я його ще не бачила. Там монети ЗСУ мають бути всіх бригад», — каже наречена.

Пара вже тривалий час разом, та взяти шлюб вирішили лише зараз. А те, що церемонія в традиціях Лемківщини –це подарунок Наталки для її Алекса.

«У його родини трагічна доля. Він з лемків, це нація, яка вирвана з корінням і розкидана по світу. Тож щоб відродити ці традиції я придумала такий подарунок для свого чоловіка і для дітей наших. Щоб познайомити з українськими традиціями, з лемківськими традиціями», — каже Наталка Прилуцька.

І в цих традиціях дуже багато гри музик, співів і таців. Як і зведено на українських весіллях. Під них прикрашають весільне деревце — символ подружнього життя. У лемків це ялинка. І чим більше стрічок гості нав’яжуть, тим щасливішим буде шлюб.

Всі подаровані гроші молодята вирішили передати ЗСУ. Купити пікапи і дрони.

«Ось тут збирають донати, просто на монобанку. Ви теж можете долучитись до подарунка і задонати на ЗСУ от за цим к’юар-кодом, що бачите на екрані», — каже Юлія Кирієнко.

QR-код для донатів / © ТСН

Не лише донати, а й подарунки молодята приймають теж для війська. І самі армійці шлють вітання з передової.

Та поки прикрашали весільне деревце — наречену Наталку вкрали. Визволити її допомагає козацька шабля і запальний традиційний танець нареченого. Згодом на молодят вдягають барвінкові вінки, наряджають шаблю, яку тримає дружка і донька Алекса. І хоругви та дружки наречених ведуть молодих до вівтаря — для весільної обітниці. Весілля звершене. Серед війни народилась велика українсько-канадська родина. Діти обіймають батьків-молодят.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: Унікальне ВЕСІЛЛЯ зібрало ПІВ МІЛЬЙОНА на ЗСУ! Ви маєте це побачити!