В Україні відкрилась перша новорічна локація: під Києвом запрацювала резиденція нового чарівника Доброчара

Він уже почав приймати дітей і побажання від них.
Під Києвом у Добропарку (с. Мотижин, Макарівського району (Житомирська траса, 29 км) вже можна відчути різдвяно-новорічну атмосферу. Тут запрацювала резиденція нового українського чарівника Доброчара.
Про побажання маленьких українців 4 грудня йшлося у сюжеті ТСН.19:30.
У суботу тут урочисто із феєрверками та дитячим хором "Струмочок" із Житомира запалили ялинку.
Площа Резиденції становить 780 м. кв. Кожна її кімната оповита таємничою атмосферою справжнього Різдва. У Резиденції відвідувачів зустрічають помічники Доброчара – казкові ельфи Добрики, які проведуть вітальнею Чарівника. Сам Доброчар чекає у своєму кабінеті, щоб привітати зі святами та подарувати солодкий гостинець.
Навколо Резиденції Доброчара розташований парк із п’ятдесяти світлових 3D-фігур різного розміру: сніговики, олені, пінгвіни, іграшки, новорічні казкові герої та атракціони.
На території можна також почастувати смачними стравами та зігріваючими напоями, а на виході з Резиденції - придбати сувенірну продукцію на згадку про зимовий відпочинок за містом.
Парк працює від 10:00 до 20:00, Резиденція Доброчара відкрита від 11:00 до 20:00 з вівторка до неділі. Понеділок - вихідний.
Вартість квитка для відвідування парку та Резиденції — 350 грн, пільговий - 250 грн. Для дітей до 4 років, дітей з інвалідністю (до 18 років), дітей-сиріт (до 16 років) - безкоштовно.
Про те, де шукати найнеймовірніші казкові пригоди у Києві у холодний сезон 2021/2022 - у нашому матеріалі.
Читайте також:
- Що не варто дарувати на новий 2022 рік, щоб не образити Тигра і господарів
- Святкування Нового року: як привернути щастя, кохання і гроші в Новому 2022 році
- Привітання з Новим Роком 2022, роком Тигра у віршах, прозі, листівках, прикольних смс
- Що подарувати на Новий рік 2022, рік Тигра: найкращі ідеї щоб здивувати рідних і друзів