В Україні відкрилась перша новорічна локація: під Києвом запрацювала резиденція нового чарівника Доброчара

В Україні відкрилась перша новорічна локація: під Києвом запрацювала резиденція нового чарівника Доброчара

Він уже почав приймати дітей і побажання від них.

Під Києвом у Добропарку (с. Мотижин, Макарівського району (Житомирська траса, 29 км) вже можна відчути різдвяно-новорічну атмосферу. Тут запрацювала резиденція нового українського чарівника Доброчара.

Про побажання маленьких українців 4 грудня йшлося у сюжеті ТСН.19:30.

У суботу тут урочисто із феєрверками та дитячим хором "Струмочок" із Житомира запалили ялинку.

Площа Резиденції становить 780 м. кв. Кожна її кімната оповита таємничою атмосферою справжнього Різдва. У Резиденції відвідувачів зустрічають помічники Доброчара – казкові ельфи Добрики, які проведуть вітальнею Чарівника. Сам Доброчар чекає у своєму кабінеті, щоб привітати зі святами та подарувати солодкий гостинець.

Навколо Резиденції Доброчара розташований парк із п’ятдесяти світлових 3D-фігур різного розміру: сніговики, олені, пінгвіни, іграшки, новорічні казкові герої та атракціони.

На території можна також почастувати смачними стравами та зігріваючими напоями, а на виході з Резиденції - придбати сувенірну продукцію на згадку про зимовий відпочинок за містом.

Парк працює від 10:00 до 20:00, Резиденція Доброчара відкрита від 11:00 до 20:00 з вівторка до неділі. Понеділок - вихідний.

Вартість квитка для відвідування парку та Резиденції — 350 грн, пільговий - 250 грн. Для дітей до 4 років, дітей з інвалідністю (до 18 років), дітей-сиріт (до 16 років) - безкоштовно.

Під Києвом запрацювала резиденція нового українського чарівника Доброчара

Про те, де шукати найнеймовірніші казкові пригоди у Києві у холодний сезон 2021/2022 - у нашому матеріалі.

Читайте також: