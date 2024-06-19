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В Україні вигадали, як допомогти пораненим воїнам під час відновлення: що відомо

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В Україні вигадали, як допомогти пораненим воїнам під час відновлення: що відомо

Картина

Медики визнають: мистецтво під час відновлення поранених бійців справді допомагає.

Студенти двох ВНЗ написали картини задля психологічного оздоровлення бійців, що відновлюються після поранень. З Ужгорода та Івано-Франківська роботи доправили до Дніпра. При створенні полотен враховували рекомендації психологів, щоби мистецтво позитивно впливало на стан поранених. Картини розмістили в зонах реабілітації. Ініціаторкою проєкту стала ведуча ТСН Наталія Мосейчук. 

Про це йдеться у сюжеті ТСН.

У реанімації лікарі рятують найтяжчих поранених з передової. Аби підтримати поранених бійців - студенти за тисячу кілометрів від Дніпра узялися за пензлі.

"В роботі проявляється людський характер!", - каже викладачка. 

Працювали майже місяць - це роботи студенток другого курсу університету Короля Данила. Кожна обирала своє послання бійцям:

  •  "На мою думку, це щастя. Щоб от глянути, повеселитися, трошки підняти собі настрій". 
  • "Щоб коли військові дивилися на цю картину, можна було відчути спокій саме, розслабитись".
  • "Згадати весну, тепло, відчувати оце порив вітру вечірнього". 

Участь у проєкті була добровільною, каже викладачка. Втім враховували рекомендації психологів. 

Поранені воїни / ©
Поранені воїни

"Обрали таку кольорову гамму спокійну, пастельну більше, щоб піднімати настрій скоріше їм, щоб їм було приємно. Ми дуже це внутрішньо пережили. Оскільки в наш час кожен робить все для перемоги", - каже доцентка кафедри дизайну університету Короля Данила Наталія Пілязова. 

До проєкту долучилися й студенти Закарпатської академії мистецтв. Тут відібрали дипломні роботи, що якнайкраще підходять для відновлення бійців.

"Щоб вони були життєствердні, щоб вони надихали на життя, на бажання жити. Особливо, коли людина знаходиться в госпіталі, вона потребує якогось кольорового життєвого стимулу", - каже Михайло Приймич, в.о. ректора Закарпатської академії мистецтв. 

Військові у госпіталі / ©
Військові у госпіталі

Зо три десятки картин - нарешті у Дніпрі. Для них вже готове місце у центрі реабілітації. Медики визнають: мистецтво під час відновлення поранених бійців справді допомагає.

Ініціаторкою проєкту стала ведуча ТСН Наталія Мосейчук. Вона консультувалася з фахівцями, яке мистецтво якнайкраще допоможе пораненим. 

"Це не має бути щось об'єктоване. Це немає бути дуже такі різкі кольори. Це має бути імпресіонізм і дуже світле, дуже пастельне щось, для того, щоб око не чіплялося, щоб не було таких, знаєте, спогадів - не потрібних бійцю в його реабілітації. Ось це було основне. Я сподіваюся, ми виконали", - каже Наталія Мосейчук, ведуча ТСН

Символізують такий жаданий мир - кажуть учасники проєкту й захисники, які під час відновлення роздивляються ці роботи. До зцілення мистецтвом закликають долучатися й інших митців. 

Студенти, які малювали картини для поранених воїнів / ©
Студенти, які малювали картини для поранених воїнів

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: ТСН 08:00 за 19 червня 2024 року | Повний випуск новин

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