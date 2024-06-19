В Україні вигадали, як допомогти пораненим воїнам під час відновлення: що відомо

Студенти двох ВНЗ написали картини задля психологічного оздоровлення бійців, що відновлюються після поранень. З Ужгорода та Івано-Франківська роботи доправили до Дніпра. При створенні полотен враховували рекомендації психологів, щоби мистецтво позитивно впливало на стан поранених. Картини розмістили в зонах реабілітації. Ініціаторкою проєкту стала ведуча ТСН Наталія Мосейчук.

Про це йдеться у сюжеті ТСН.

У реанімації лікарі рятують найтяжчих поранених з передової. Аби підтримати поранених бійців - студенти за тисячу кілометрів від Дніпра узялися за пензлі.

"В роботі проявляється людський характер!", - каже викладачка.

Працювали майже місяць - це роботи студенток другого курсу університету Короля Данила. Кожна обирала своє послання бійцям:

"На мою думку, це щастя. Щоб от глянути, повеселитися, трошки підняти собі настрій".

"Щоб коли військові дивилися на цю картину, можна було відчути спокій саме, розслабитись".

"Згадати весну, тепло, відчувати оце порив вітру вечірнього".

Участь у проєкті була добровільною, каже викладачка. Втім враховували рекомендації психологів.

Поранені воїни

"Обрали таку кольорову гамму спокійну, пастельну більше, щоб піднімати настрій скоріше їм, щоб їм було приємно. Ми дуже це внутрішньо пережили. Оскільки в наш час кожен робить все для перемоги", - каже доцентка кафедри дизайну університету Короля Данила Наталія Пілязова.

До проєкту долучилися й студенти Закарпатської академії мистецтв. Тут відібрали дипломні роботи, що якнайкраще підходять для відновлення бійців.

"Щоб вони були життєствердні, щоб вони надихали на життя, на бажання жити. Особливо, коли людина знаходиться в госпіталі, вона потребує якогось кольорового життєвого стимулу", - каже Михайло Приймич, в.о. ректора Закарпатської академії мистецтв.

Військові у госпіталі

Зо три десятки картин - нарешті у Дніпрі. Для них вже готове місце у центрі реабілітації. Медики визнають: мистецтво під час відновлення поранених бійців справді допомагає.

Ініціаторкою проєкту стала ведуча ТСН Наталія Мосейчук. Вона консультувалася з фахівцями, яке мистецтво якнайкраще допоможе пораненим.

"Це не має бути щось об'єктоване. Це немає бути дуже такі різкі кольори. Це має бути імпресіонізм і дуже світле, дуже пастельне щось, для того, щоб око не чіплялося, щоб не було таких, знаєте, спогадів - не потрібних бійцю в його реабілітації. Ось це було основне. Я сподіваюся, ми виконали", - каже Наталія Мосейчук, ведуча ТСН

Символізують такий жаданий мир - кажуть учасники проєкту й захисники, які під час відновлення роздивляються ці роботи. До зцілення мистецтвом закликають долучатися й інших митців.

Студенти, які малювали картини для поранених воїнів

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