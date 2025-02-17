В Україні винайшли унікальний дрон, який "бачить" під землею: для чого він потрібен

В Україні винайшли дрон, який може виявляти російські міни. Що відомо?

Понад 200 тисяч вибухонебезпечних предметів наші сапери знищили лише торік. Російська армія заміновує українські території все складнішими для виявлення мінами. У світі існує класична формула: рік війни дорівнює 10 рокам розмінувань. А з початку повномасштабного вторгнення на мінах підірвалися більш як три сотні цивільних.

Про це йдеться у сюжеті кореспондентки ТСН Карини Вакарєвої.

Величезний агро-дрон піднімають у повітря. До безпілотника причепили магнітометр. Завдяки чутливим сенсорам він допоможе знайти вибухівку на полі площею два гектари. Розробники обіцяють - на все знадобиться не більше до години.

"Зараз він літає на висоті 3 метри. Швидкість - 15 кілометрів за годину. Висоту ми обираємо в залежності від культури, яка росте на полі", - каже оператор дрона Богдан Бондаренко.

Магнітометр фіксує будь-які предмети, що містять залізо. Аби двигуни безпілотника не заважали роботі - спецмагніт закріпили на довгій підвісці.

Дрон

"І система унікальна саме тим, що дозволяє уникнути розхитувань. І при цьому вона не повністю зафіксована, так що будь-які зачеплення на реальних місіях не будуть призводити до того, що дрон впаде", - каже засновник благодійного фонду "Поступ" Влад Козак.

Заряду батареї дрона вистачає на 15 хвилин польоту.

"Там певний цикл – є три батареї, які, наприклад, дві заряджаються, одна літає. Потім за 15 хвилин міняється. Знов вона літає, знов заряджається. І так – циклічно постійно", - каже інженер-конструктор Руслан Рябченко.

За день така система, прогнозують, може дослідити до 40 гектарів території. Дані накопичуються у чорній коробці під назвою "даталогер". Всю інформацію звідти - архівують, аби в подальшому створити базу магнітних полів. Цей комплекс сканує землю до кількох метрів углиб. Щоправда, єдина задача, яку поки вирішити не вдалося - це пластикові міни. Їх виявити важче.

Нині Україна є найбільш замінованою країною світу. Торік фахівці підрахували: майже 160 тисяч квадратних кілометрів нашої території потенційно небезпечні. Це дорівнює площі Греції, половині Італії або 4 Швейцаріям. А один день бойових дій - це місяць роботи саперів. Маючи дані, де розташовані міни, поля можна очистити швидше - певнять розробники.

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