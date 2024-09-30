В Україні випав перший сніг: де саме зустрілися осінь і зима і яка погодна аномалія чекає на країну

Традиційно засніжило українські Карпати, там вже мінусова температура. Ба більше, шалені зливи теж накриють Україну. Однак і це ще не все. На українців чекає чергова аномалія.

В які регіони увірветься негода, де на стовпчику термометра буде мінус, а де продовжиться літо, розповіди журналісти в ексклюзиві TSN.UA.

Перший сніг

Вранці 30 вересня перший сніг випав на високогірʼї Карпат. Сніг зафіксовано на курорті Драгобрат та полонині Пожижевській. Користувачі соціальних мереж викладають у мережу фотографії засніжених схилів та полонин на Івано-Франківщині.

Синоптики прогнозують, що найближчим часом на високогірʼї буде до -3...-5 градусів.

Гору Піп Іван теж засніжило.

Перший сніг в Україні. Фото із соцмереж

Вона є однією з найвищих вершин українських Карпат на межі Івано-Франківської та Закарпатської областей. Вранці останнього дня вересня там спостерігався туман, вітер був північний 20-22 м/с, температура повітря становила -5°С.

Перший сніг в Україні. Фото із соцмереж

Про це повідомляв Чорногірський гірський пошуково-рятувальний пост.

Рятувальники закликають туристів бути дуже обережними під час походів у гори. Нагадаємо, раніше синоптики попереджали про погіршення погоди. Зокрема про це повідомляли в "Укргідрометцентрі".

"Прогноз погоди в Україні на 30 вересня. В західних, Житомирській та Вінницькій областях хмарно, дощі, вночі в Чернівецькій, Івано-Франківській, Тернопільській та Хмельницькій областях місцями значні дощі; температура вночі 4-9° тепла, вдень 8-13°; на високогір'ї Карпат дощ та мокрий сніг, температура вночі та вдень 0-5° тепла. На решті території мінлива хмарність, без опадів, лише в Київській та Чернігівській областях вночі місцями короткочасний дощ; температура вночі 9-14°, на узбережжі морів до 16°, вдень 20-25°, в більшості північних областей вночі 6-11°, вдень 14-19°. Вітер північний, на півдні та сході східний, 7-12 м/с, в Україні місцями пориви 15-20 м/с.”

Теплий жовтень

Однак, синоптик Ігор Кібальчич заспокоює і каже, що початок жовтня практично на всій території нашої країни слід очікувати незвично теплим.

"В результаті атмосферної циркуляції південно-східного напрямку, яка встановилася в останні дні, до нас продовжить надходити тепле повітря з більш південних широт. Цьому процесу також сприятиме наявність малорухомого антициклону над Уралом. Таким чином, температурний режим перевищуватиме норму на 4 – 9 °С, а подекуди можливо ще вище."

Проте, за словами синоптика, інший характер погодних умов складеться в західних областях. Тут проходження малорухомого холодного фронту, а також вплив прохолодного повітря зі Скандинавського півострова забезпечить більш низький температурний фон. Більше того, в окремі дні не виключені заморозки на поверхні ґрунту та місцями у повітрі. У високогірній частині Карпат може спостерігатися випадання снігу та утворення снігового покриву.

"Дощі в нашій країні більш вірогідні у другій половині тижня, які місцями супроводжуватимуться грозами (переважно на півдні). Хоча пройдуть опади не по всій території країни. На сході продовжиться посушливий період, а разом із ним і надзвичайний рівень пожежної небезпеки в екосистемах."

За прогнозом Ігоря Кібальчича у понеділок та вівторок, 30 вересня – 1 жовтня, у більшості областей опадів не передбачається. Лише у західній частині часом пройдуть невеликі, подекуди помірні дощі.

У високогірній частині Карпат очікується мокрий сніг. Температура повітря в західних регіонах становитиме вночі в межах +4…+10 °С, вдень +9…+15 °С; у Карпатах вночі близько 0 °С, вдень +1…+6 °С.

На решті країни вночі +10…+16 °С, на узбережжі морів до +18 °С; вдень +20…+25 °С, у південно-східній половині місцями до +27 °С. Схожа погодна ситуація буде і у другій половині тижня.

"У період із середи по п'ятницю (2 – 4 жовтня) по всій території нашої країни переважатиме тепла та малохмарна погода, без опадів. Лише вдень 4 жовтня у західній частині пройдуть місцями помірні дощі. Температура повітря в західних регіонах вночі коливатиметься в діапазоні +2…+8 °С, у середу на поверхні ґрунту та місцями у повітрі можливі заморозки 0…-3 °С; вдень +13...+20 °С. На решті країни нічна температура становитиме +8…+15 °С, денна +20…+27 °С."

На вихідних, 5 – 6 жовтня, під впливом атмосферного фронту з південно-західної Європи погодні умови почнуть поступово змінюватися.

"У більшості областей пройдуть дощі, у південній частині із грозами, а також посилиться вітер південної чверті. Без істотних опадів утримається лише у південно-східній половині України та в Криму. Температурне тло залишиться аномально високим: вночі очікується +11…+17 °С, вдень +16…+22 °С, на південному сході, у Приазов'ї та Криму місцями до +28 °С."

Температурні контрасти

Про значний температурний контраст - від +9 до +26 говорила і Наталка Діденко. Попереджала синоптикиня і про сильний вітер та зливи.

"Найближчим часом значний температурний контраст - від +9+14 градусів на заході до +22+26 градусів на сході України. Вдень 30-го вересня сильні дощі ймовірні у західних областях України, в Карпатах із мокрим снігом. Навіть і не думайте йти у гори, трохи почекайте. На решті нашої території - суха погода. Сильний вітер з оцим противним завиванням ще побуде, ганятиме листя, дуже-дуже обережно під старими деревами та білбордами, проходьте швидко, але 1-2 жовтня вітер попустить. У західній частині України вже сьогодні - холодяка, навіть вдень +7+11 градусів, бррр, пуховики! На півночі +13+18 градусів. Схід та південь +20+25 градусів. Центр +19+24, на Вінниччині +12+14 градусів."

В свою чергу синоптикиня Наталка Птуха розповіла, що за розрахунками світових прогностичних центрів, для першої декади жовтня на Заході температурний фон буде дещо нижчим через надходження більш прохолодного повітря.

"Можливо, навіть на 1-2 градуси нижчим за кліматичну норму. Але це тільки по західних областях."

Тим часом на решті території України ще залишатиметься температура близька до норми, зокрема, на Півночі й частково в центральній частині. На Півдні й Сході – трохи вище, зокрема на 1-2 градуси. Експертка наголосила, не настільки як зараз, тому що наразі десь на 6 градусів на Півдні та Сході вище за кліматичну норму – дуже високі ось ці значення температури. Додала, уже буде згладжуватися цей процес.

"І, в принципі, по жовтню, якщо говорити, то все одно, навіть попри те, що перша декада у західних областях може виявитися трохи прохолодною, решта часу очікуємо, що буде або близько до норми, або на 1 – 1,5 градуса вище. Йдеться про середню місячну температуру."

Наталія Птуха зауважила, очікується, що в жовтні дощів буде більше, ніж у вересні принаймні. Тому що той блокувальний антициклон зі Сходу нарешті поступово втратив свою силу, а процеси у жовтні будуть більш мінливі.

"Звичайно, чергуватимуться дні як з сонцем, так і з хмарністю, а і подекуди з дощами. Очікуємо, що все ж таки час від часу вже будемо мати більше опадів."

За словами синоптикині, згідно з багаторічним аналізом, абсолютний максимум для жовтня становить +26 – +34 градуси. На високогір'ї Карпат +20 – +21 градус. Абсолютний мінімум температури, який фіксували коли-небудь у жовтні, від -4 до -16 градусів, тобто різно по території України. У північних, центральних, східних областях і в Карпатах навіть місцями -17 – -23 градуси.

"Жовтень – перехідний місяць. Тут може бути як +30 градусів у деякі дні, так і -20 градусів Переважно, якщо це -20 градусів, то, можливо, це більше гір стосувалося, або Північного Сходу. Це дуже короткотривалі процеси."

Водночас Птуха наголосила, що наразі морозів в Україні ще не буде.

"Поки що у нас в умовах зміни клімату взагалі все частіше стає більше теплих днів. Звичайно, є і винятки, як-от зараз по Заходу, де буде трохи прохолодніше в першій декаді жовтня. Але решту часу очікуємо, що все ж таки температура буде близькою до норми й навіть трошки вищою".

Більше тепла та відсутність заморозків

До кінця року залишилось менше ста днів, тобто вже за два місяці настане зима, а над більшою частиною України панує літня погода. Синоптики констатують, що метеорологічне літо продовжується. Нагадаємо: літо закінчується, коли середньодобова температура стає нижчою +15 градусів протягом кількох діб поспіль, поки вона значно вища. Та невдовзі температура повинна різко знизитись, настане справжня осінь, сказала керівниця відділу агрометеорології "Укргідрометцентру" кандидат географічних наук Тетяна Адаменко.

"Погода у жовтні зазвичай контрастна і може змінюватися кілька разів на день. На переважній частині території відбувається стійкий перехід середньодобових температур через +5 градусів у бік зниження, аж до переходу через 0 градусів, настає час передзим¢я. Лише у південних областях і на Закарпатті цей перехід відбувається у першій половині листопада. Все частіше останніми роками у жовтні переважає тепла погода, як, наприклад, у 2015 році, коли перша половина жовтня була майже по-літньому теплою – температура повітря сягала +25 градусів. А у жовтні 1999 року у південних областях спостерігалася температура +29-34. З 14 по 17 жовтня небо проясниться, настане коротке "бабине літо", яке правильніше назвати золотою осінню, адже навіть удень буде не тепліше за 11-13 градусів. Закінчиться місяць зниженням температури до +7-9 градусів удень і до +4-6 вночі і помірними дощами."

Магнітні бурі

Також не варто забувати і про магнітні бурі. За попередніми прогнозами вчених, цього тижня космічна погода балансуватиме між слабким та помірним рівнями геомагнітної напруженості. Дні зі слабким рівнем геомагнітної напру­женості прогнозують на 30 вересня, 1, 4, та 6 жовтня. Під час них особи із підвищеною чут­ливістю до впливу магнітосфери можуть потер­пати від посилення больових відчуттів у людей з хронічними захворюваннями, зниження працез­датності та продуктивності, впливу на електронні пристрої та системи комунікації, підвищеної дратівливості та нервозності, зниження концен­трації уваги. Помірного рівня геомагнітної напруженос­ті, як передбачають вчені, слід очікувати 2, 3 і 5 жовтня. У ці дні особи, чутливі до впливу магні­тосфери, можуть відчувати розлади рівноваги та координації рухів, можливі ефекти впливу на ре­продуктивну систему, підвищену дратівливість та нервозність, зниження концентрації уваги.

Поради лікарів

Щоб убезпечити здоров’я і самопочуття від впливу геомагнітних перепадів, більше гуляй­те на свіжому повітрі, вживайте достатньо води, відмовтеся від шкідливої їжі та напоїв, намагай­теся не перевтомлюватися й уникати стресів, тримайте під рукою необхідні ліки та стежте за своїм артеріальним тиском. Якщо ж відчуваєте посилене нездужання — звертайтеся до лікаря.

Тим часом синоптик Ігор Кібальчич зазначив, що у перші дні жовтня на більшій частині території України збережеться аномально тепла погода, а у третій декаді місяця місцями очікується сніг.

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