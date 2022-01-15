В Україні вирувала негода: шквальний вітер валив дерева, рвав електродроти та зривав дахи

У столиці загинув чоловік, на авто якого впало дерево.

Вітер, якого у Києві не бачили майже півтора століття, налетів на столицю. Пориви були понад 20 метрів за секунду: якщо перевести в кілометри - це до 80 кілометрів за годину. Сильний вітер був не лише у столиці: зносило дерева, рвало електродроти та валило новорічні ялинки в різних областях. Близько півтори тисячі населених пунктів залишаються без електрики.

Якого лиха наробила негода в Україні, розповіли у сюжеті ТСН.19:30 за 15 січня.

Київ. Дерево падало із таким трічком, що людям здалося, що це вибух. Гілки і досі розкидані на десятки метрів. Стовбур перекривав усю вулицю. Дерево завалило бетонний паркан, вуличний ліхтар, а потім гепнулося на припарковані авто.

Одному з них - просто на дах. Всередині були люди. Жінку, якій 54 роки, дістали очевидці ще до приїзду рятувальників. Лікарі забрали її у важкому стані. Чоловіка ж, дістати було складніше. Рятувальникам довелося викликати кран, аби піденяти дерево. А потім з допомогою спеціального обладнання різати. Загиблому було 68 років.

Трагедією могло обернутися і падіння дерева на авто, яке рухалося і в Оболонському районі столиці. Машині погнуло дах. Люди встигли пригнутися. Всього у столиці буревій завалив десяток дерев. Крім того, зірвав утеплення з багатоповерхівки, жбурляв, мов іграшкові, сміттєві контейнери.

У Києві через сильні пориви вітру загинула людина | Новини України

У Харкові теж зривало дахи. Постраждало близько пів сотні покрівель. Не встоли під поривами вітру світлофори. Крім того, на 100-метровому флагштоці навпіл розірвало державний прапор. У харківському аеропорту через негоду не зміг сісти літак із Шарм-ель-Шейху. Його скерували до Києва. Рейс до Туреччини затримали на годину. На вулицях міста поліція зафіксувала понад 80 аварій.

У Рівненській області негода пошкодила машини, а деревами заблокувала автошляхи. У регіоні аварійні служби працювали усю ніч.

У Львівсьеій області, окрім вітру, ще й був крижаний дощ - з блискавкою та громом посеред зими.

Без блискавок, але рясним дощем поливало й Сумську область. Згодом все це замерзало, утворюючи на вулиці сусільну ковзанку. Вітер, просто збивав із ніг, кажуть очевидці.

А ще у всій країні падали новорічні ялинки. На Сумщині у містечку Кролевці дерево від вітру не врятували навіть шість тросів, якими воно було закріплене. У Білопіллі ялинку переламало навпіл: хоча в її основі була 15-метрова металева трубу.

Такого сильного вітру, принаймні у Києві, синоптики не бачили за останні 140 років. За їхніми прогнозами, вітряна погода протримається ще декілька днів. А сніжна буде практично весь тиждень.

За інформацією Укренерго, внаслідок поривів вітру через спрацювання систем автоматичного захисту ЛЕП, залишаються знеструмленими 271 населений пункт у шести областях: Київська – 130, Чернігівська – 71, Житомирська – 48, Сумська – 12, Донецьк – 6 та Луганська – 4. До відновлення електропостачання залучено бригади обленерго.