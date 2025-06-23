ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Ексклюзив ТСН
Кількість переглядів
1058
Час на прочитання
1 хв

В Україні військового засудили за ухилення від мобілізації: як це можливо

Чоловік отримав повістку, проте не прийшов до ТЦК. Що вирішив суд?

Автор публікації
Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
Мобілізація в Україні

Мобілізація в Україні / © ТСН.ua

В Україні до 1 року іспитового терміну засудили військового, який раніше отримав повістку, проте не прийшов до ТЦК.

Про це йдеться у вироку Тростянецького районного суду Сумської області.

За даними суду, житель Сумщини у листопаді 2024 року отримав «бойову» повістку, проте так і не прийшов до ТЦК.

На суді чоловік провину визнав та розкаявся. Він пояснив, що «у листопаді 2024 року йому дали повістку, він не з`явився по повістці за станом здоров`я, була температура. На даний час він проходить військову службу».

Суд встановив, що станом на червень 2025 року житель Сумщини дійсно проходить військову службу. Проте його все ж визнали винним за статтею 336 ККУ та засудили до 1 року іспитового терміну.

Цей вирок ще можна оскаржити в апеляційному суді.

Вирок суду / © Єдиний державний реєстр судових рішень

Вирок суду / © Єдиний державний реєстр судових рішень

Нагадаємо, 59-річний чоловік отримав повістку і відмовився від мобілізації через хвору маму.

Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie