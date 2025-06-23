В Україні військового засудили за ухилення від мобілізації: як це можливо

Мобілізація в Україні / © ТСН.ua

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В Україні до 1 року іспитового терміну засудили військового, який раніше отримав повістку, проте не прийшов до ТЦК.

Про це йдеться у вироку Тростянецького районного суду Сумської області.

За даними суду, житель Сумщини у листопаді 2024 року отримав «бойову» повістку, проте так і не прийшов до ТЦК.

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На суді чоловік провину визнав та розкаявся. Він пояснив, що «у листопаді 2024 року йому дали повістку, він не з`явився по повістці за станом здоров`я, була температура. На даний час він проходить військову службу».

Суд встановив, що станом на червень 2025 року житель Сумщини дійсно проходить військову службу. Проте його все ж визнали винним за статтею 336 ККУ та засудили до 1 року іспитового терміну.

Цей вирок ще можна оскаржити в апеляційному суді.

Вирок суду / © Єдиний державний реєстр судових рішень

Нагадаємо, 59-річний чоловік отримав повістку і відмовився від мобілізації через хвору маму.

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