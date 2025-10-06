В Україні військових почали готувати до фронту по-новому: відео

Підготовка бійців ТРО / © ТСН

Реклама

В Україні напередодні відзначили День територіальної оборони.

У честь свята президент Володимир Зеленський привітав воїнів Сил територіальної оборони з професійним святом та відзначив їх державними нагородами. Як зазначив глава держави, після початку повномасштабного вторгнення територіальна оборона допомогла згуртувати націю, адже лише впродовж першого місяця до Сил ТРО приєдналися понад 100 тисяч українців.

Нині 25 бригад Сил територіальної оборони України діють разом з усіма іншими складовими наших Сил оборони і безпеки. Зокрема, бригади й батальйони ТРО залучені до прикриття важливих напрямків та воюють на першій лінії фронту.

Реклама

На одному з полігонів, де готують курсантів сил ТРО, побувала кореспондентка ТСН Аліна Лісова.

Управляти мототранспортом на одному з полігонів навчають курсантів сил ТРО.

“У нашому навчальному центрі це новий напрямок. Ми своїх бійців навчаємо це безпосередньо перше логістичні якісь моменти, це доїзд наших позицій це буде швидка евакуація поранених”, - каже керівник курсу “Шторм”.



Керівник курсу на позивний “Шторм” долучився до Сил тероборони з початком повномасштабного вторгнення, тоді воював на Київщині, а нині навички і досвід передає іншим.

Окрім їзди, курсанти також опановують топографію, або орієнтування на місцевості, управління безпілотниками та основи домедичної допомоги. Все максимально швидко і наближено до реальних умов.

Реклама

Дрони - одна з головних загроз на фронті, каже інструктор з тактичної медицини на позивний “Юджин”. Тут він разом з іншими досвідченими бійцями вчить курсантів як виконати завдання і зберегти життя побратимів.

У навчальному центрі наголошують, використовувати мототранспорт бійців сил ТРО навчають не для штурму, як це приміром робить ворог. В першу чергу, це мобільність. Аби швидко дістатися до позицій, підвести продовольство, боєприпаси або ж провести ротацію.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням: ТСН 12:00 новини 6 жовтня. Пекло у Покровську! Блекаут у Бєлгороді!