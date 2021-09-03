В Україні внесли зміни до правил вакцинування неповнолітніх: з якого віку можна робити щеплення

В Україні внесли зміни до правил вакцинування неповнолітніх: з якого віку можна робити щеплення

Штам коронавірусу “Дельта” частіше вражає саме дітей.

У Міністерстві охорони здоров'я України дозволили вакцинувати окремі категорії неповнолітніх від 12 років. Дитина має входити або до групи ризику по стану здоров'я, або мати документи що підтверджують виїзд закордон на навчання, проживання або участь у змаганнях. Тим часом в українській академії педіатричних спеціальностей вважають, що таке щеплення необхідне для всіх родин, які виховують дитину віком понад 12 років, тому що штам “Дельта” став частіше вражати саме дітей.

Про це йдеться 3 вересня в сюжеті ТСН.19:30.

Поліна одна з перших дітей в Україні , яку щепили від коронавірусу. Сьогодні вона отримала другу дозу Пфайзера. Вже в середині вересня її родина їде в Канаду, де дівчинка буде навчатися у місцевій школі - там щеплення є обов'язковим для дітей старше 12 років.

Її родина чекала цієї можливості з початку літа. Поки такого дозволу не було в Україні , батьки шукали інші варіанти, аби вакцинувати Поліну. “У нас були варіант поїхати в туристичну поїздку до Румунії і зробити вакцину там”, - зізнаються вони.

Але місяць тому рекомендації щодо щеплення дітей від 12 років з’явилися і в Україні. Упродовж цього часу в Ірпінському центрі вакцинації щепили уже сотню дітей. Основна причина - виїзд на навчання закордон.

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Відповідно до правил МОЗ, для вакцинації від коронавірусу дитини повинні бути або організаційні, або медичні причини. Серед організаційних - виїзд закордон на навчання , проживання, участь у міжнародних змаганнях. Серед медичних - збої в ендокринній, серцево-судинній системах, хронічні хвороби дихальних шляхів, нервової, сечовидільної систем, онкохвороби і проблеми з кровотворенням.

Медики наголошують, що для дітей, які мають цукровий діабет чи ожиріння, що є головним ризиком стосовно тяжкого перебігу COVID-19, вакцинація дає максимальну користь. Захворювання своїх дітей найкраще знають батьки, тому саме вони повинні стати ініціаторами щеплення. Однак, дозвіл на цю медичну процедуру дає тільки лікар.

В Україні неповнолітніх щеплюють лише вакциною Пфайзер. Цей виробник оновив досьє щодо клінічних досліджень і отримав дозвіл на щеплення дітей віком від 12 років.

Голова правління української академії педіатричних спеціальностей вважає, що в Україні усі родини, які виховують неповнолітніх, повинні мати право вибору, якщо вони хочуть щепити свої дітей.

Поки ж вакцинація не доступна не для всіх, дехто таки використовує туристичні поїздки. - Кардіологиня Євгенія Артеменко, скажімо, повезла на імунізацію свою доньку до Франції.

У цій країні Марія з мамою були на канікулах. Заздалегідь записалися через електронну систему і 12-річна дівчина пройшла повний курс вакцинації від коронавірусу.

Нагадаємо, що через поширення поширенням штаму “Дельта” в Україні щодня росте захворюваність. Медики переконують, що ця мутація є небезпечнішою для дітей та підлітків, ніж попередні. Наразі в Україні повністю щеплені від коронавірусу 2 тисячі дітей.

Новини України: МОЗ дозволило вакцинувати дітей, старше 12 років

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