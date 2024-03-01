В Україні водоканали почали відключати боржникам воду: як це відбувається (відео)

Боржникам пропонують або платити, або реструктуризувати борг.
Відсьогодні водоканали почали відключати злісних неплатників. На Кіровоградщині споживачі завинили понад 184 мільйони гривень. Протягом минулого місяця комунальники вмовляли людей сплатити чи реструктуризувати заборгованість, а тепер - почали відключати за борги.
Про це йдеться у сюжеті кореспондентки ТСН Олени Шворак.
Контролерів водоканалу боржники зустрічають з криками скандалами і мало не кулаками, але частіше просто не відчиняють двері.
Втім для того, щоб відключити квартиру за борги заходити всередину і не треба. Усе відбувається на даху. Спеціальний прилад із камерою запускають у систему каналізації будинку і блокують трубу квартири боржника.
Щоб уникнути відключення абоненти можуть погасити борг просто на місці. Під під’їздом чекає мобільна каса. Якщо ж "кріт" вже заблокував каналізацію, то доведеться не лише погасити борг, а й сплатити за підключення майже 5 тисяч гривень.
У приватних будинках комунальники просто розривають яму і глушать трубу, що веде до будинку. Скільки коштує відновити подачу води після сплати заборгованості в цьому випадку підраховуватимуть індивідуально. Але не менше, ніж 2000 гривень.
Комунальники закликають абонентів або сплатити борг одразу, або укласти договір про його реструкторизацію й виплачувати частинами.
▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: Світло вже відрізають! А тепер - ще й ВОДУ за борги!
Нагадаємо, в Україні тарифи на холодну воду планують підняти у два етапи.
Читайте також: