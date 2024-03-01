В Україні водоканали почали відключати боржникам воду: як це відбувається (відео)

Відсьогодні водоканали почали відключати злісних неплатників. На Кіровоградщині споживачі завинили понад 184 мільйони гривень. Протягом минулого місяця комунальники вмовляли людей сплатити чи реструктуризувати заборгованість, а тепер - почали відключати за борги.

Про це йдеться у сюжеті кореспондентки ТСН Олени Шворак.

Контролерів водоканалу боржники зустрічають з криками скандалами і мало не кулаками, але частіше просто не відчиняють двері.

Втім для того, щоб відключити квартиру за борги заходити всередину і не треба. Усе відбувається на даху. Спеціальний прилад із камерою запускають у систему каналізації будинку і блокують трубу квартири боржника.

Відключення води

Щоб уникнути відключення абоненти можуть погасити борг просто на місці. Під під’їздом чекає мобільна каса. Якщо ж "кріт" вже заблокував каналізацію, то доведеться не лише погасити борг, а й сплатити за підключення майже 5 тисяч гривень.

У приватних будинках комунальники просто розривають яму і глушать трубу, що веде до будинку. Скільки коштує відновити подачу води після сплати заборгованості в цьому випадку підраховуватимуть індивідуально. Але не менше, ніж 2000 гривень.

Комунальники закликають абонентів або сплатити борг одразу, або укласти договір про його реструкторизацію й виплачувати частинами.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: Світло вже відрізають! А тепер - ще й ВОДУ за борги!

Нагадаємо, в Україні тарифи на холодну воду планують підняти у два етапи.

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