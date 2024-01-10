В Україні відновлюють зруйновані армією Путіна будівлі: як це відбувається і що таке БУР-табір (фото, відео)

В одному із сіл Нововоронцовської громади на Херсонщині відбудували приміщення сільради. У ньому під час окупації був штаб росіян. Від будівлі, якій понад сотню років, лишились самі стіни, до того ж сильно понівечені. Півтора місяця молоді люди, з усієї України жили табором у приміщенні поруч, і відновлювали знищене росіянами.

Про це йдеться у сюжеті кореспондентки ТСН Анастасії Невірної.

Волонтери відбудовують знищені будівлі

Кілька десятків людей взялись відбудовувати приміщення сільської ради на Херсонщині. Станом на сьогодні, роботи уже на завершальному етапі.

Під час окупації у сільраді був штаб росіян. Вони вісім місяців нівечили приміщення, опісля вже вибухами повиносило дах та вікна. І понадсторічна будівля здалась. Стіни осипались, підлога провалилась. Після звільнення села так і стояла руїною, доки не нагодились волонтери.

Відбудова Херсонщини

Допомогти селу запропонувала громадська організація "Будуємо Україну разом". Працюють за підтримки канадського уряду. І ще з 2014 на благодійних засадах допомагають відновлювати зруйновані війною громади. Тепер от взялись за південні регіони.

"Але насправді, коли місцеві приходять і кажуть, як добре, що в нас життя відновлюється, як добре, що ми бачим, що ми не самі, як добре, що ви допомагаєте. Так само цей проєкт має на меті вселення надії на краще майбутнє", каже проєктна менеджерка БУР-таборів ГО "Будуємо Україну разом" Ольга Савченко.

Відбудова Херсонщини

Волонтерка каже, що не може бути байдужою

Маргарита за освітою біотехнолог, однак зараз бачить своє покликання саме у відбудові.

"Саме у цій області це важливо, бо я не хочу, аби люди думали, що про них забули. Я просто не бачу своє життя спокійним і розміреним. У мене є сили, я молода, я маю якийсь досвід, яким я можу ділитися із волонтерами і яким я можу допомагати людям тут", - каже волонтерка Маргарита Тарасенко.

Відбудова Херсонщини

Що таке БУР-табір

Волонтери працюють у форматі, який називають БУР-таборами. На місяць, півтора заходять на об’єкт. Щотижня прибуває нова група, попередня виїжджає. Умови проживання тут найпростіші. Спільна кімната для сну, доступ до води і туалету. Нинішнє помешкання взагалі називають люксовим. Зручно навіть котам, що прибули з власниками.

Від сільради лишилися самі стіни! Як молодь взялася власноруч робити великий ремонт і чи вийшло?

Сільрада у Нововоронцовській громаді майже добудована. Тепер волонтери збирають донади на меблі для цього приміщення. Це останній цього року БУР-табір. Невдовзі усі роз’їдуться по домівках. А з весни планують відновлювати нові деокуповані українські землі.

БУР-табір

Нагадаємо, воїни ЗСУ розповіли про нову моторошну тактику окупантів під Авдіївкою.

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