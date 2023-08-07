В Україні вперше "розпакували" летючого російського розвідника з 12 очима

Цей російський безпілотник має можливість передавати оператору зібрану інформацію в режимі реального часу.

Фахівці Київського науково-дослідного інституту судових експертиз вперше отримали на дослідження російський розвідувальний безпілотник "Картограф", призначений для проведення панорамної аерофото- та відеозйомки.

Про це в ексклюзивному коментарі ТСН.ua повідомив директор КНДІСЕ Олександр Рувін.

За словами Рувіна, фахівці інституту проводять дослідження всіх видів зброї, яку Росія використовує проти України. Судові експерти працюють над ідентифікацією зброї, встановленням її основних характеристик і можливостей, дослідженням модифікацій та походження всієї компонентної бази.

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"Ми вивчаємо абсолютно всі види зброї, які наявні в Росії та яку вона використовує проти нашої держави. Ці дослідження ведуться ще з 2014 року, тому зараз ми маємо можливість проводити не лише ідентифікаційну роботу, а й здійснювати певну аналітику. Розуміємо, де системи та компонентна база змінюються, що удосконалюється, а що, навпаки, втрачає технічну якість виконання", – підкреслив очільник КНДІСЕ.

Наразі фахівці КНДІСЕ вперше отримали на експертизу російський розвідувальний безпілотник "Картограф". Зовні БПЛА схожий на розвідувальні російські літальні апарати сімейства "Орлан", але він має низку зовнішніх відмінностей і характерний синій колір корпусу. Він оснащений одразу 12 камерами та призначений для проведення панорамної аерофото- та відеозйомки. Також цей БПЛА має можливість передавати оператору зібрану інформацію в режимі реального часу.

Безпілотник "Картограф" схожий на розвідувальні російські літальні апарати сімейства "Орлан"

"В Україні "Картограф" зафіксований не вперше. Від окремих його екземплярів внаслідок перехоплення українськими військовими залишаються лише дрібні частини й уламки, однак певну кількість вдалося "приземлити" в практично неушкодженому стані. Це, своєю чергою, дає більш широкі можливості для їх вивчення та проведення експертних досліджень", – резюмував очільник КНДІСЕ.

"Картограф" оснащений одразу 12 камерами та призначений для проведення панорамної аерофото- та відеозйомки

За словами Олександра Рувіна, висновки судових експертів допомагають ефективніше протидіяти ударним та розвідувальним дронам ворога, а також встановлювати їх елементний склад, аби перекривати нелегальні канали постачання до РФ мікроелектроніки та компонентів для виробництва зброї.

В Україні російський "Картограф" зафіксований не вперше

Нагадаємо, президент-диктатор Росії Володимир Путін доручив "Ростеху" наростити виробництво безпілотників "Куб" і "Ланцет" - малорозмірних боєприпасів, які атакують ціль шляхом самопідриву. Тод атак по Україні може побільшати.