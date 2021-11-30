В Україні вперше видалили гігантську пухлину у немовля, яка була вдвічі більша за його голову

Пухлина розвивалась в утробі разом із малюком.

В Україні вперше успішно прооперували немовля з пухлиною майже вдвічі більша за голову. Такі діти народжуються один раз на сто тисяч випадків. І пологи, і видалення самого утворення - це великий ризик, бо дитина може померти від кровотечі.

Про це йдеться в ТСН.12.00.

Шви на обличчі та шиї Єгора - зараз єдине, що нагадує про те, яким народився хлопчик. «На останньому УЗД, на 33 тижні показало, шо є патологія, велика пухлина і вона постійно розвивається», - зазначає мама дитини.

На знімках УЗД ця пухлина вже помітно більша за голову плода. Із ними Любові порадили звернутися до Інституту педіатрії, акушерства і гінекології. Де після консультації ухвалили рішення - народжувати вона буде там.

Жінці робили кесарів розтин у присутності бригади хірургів і дитячих реаніматологів. Ризик був надзвичайний. Хлопчик народився з вагою 3 кілограми 600 грамів. Із них третину важила лише пухлина. Вона займала частину голови і шиї. «Навіть більше, ніж голова. Бо я на другий день заходив, дивився, то було страшно бачити свою дитину в такому стані», - запевняє батько хлопчик Віталій.

«Ця локалізація взагалі критична, тому що пухлина проростала в глибокі структури шиї, магістральні судини, нерви, здавлювала дихальні шляхи і стравохід», - розповідають про ризики медики.

Оперувати немовля одразу було небезпечно, бо в пухлину добре надходила кров. А видалення утворення разом із нею могло призвести й до зупинки серця. Тож лікарі мали підготуватися. Спершу забрали з пухлини рідину. Потім в інституті Амосова заблокували основну судину, яка постачала кров. І лише після цього, через три тижні після народження, хірурги взялися оперувати.

«Ще ніколи в Україні не було такої гігантської тератоми, яка би була успішно прооперована і різними методами», - констатують медики.

Під час операції хлопчику одразу ж зробили й підтяжку обличчя. «Буде помітний лише рубець, який перед вушком. Усі інші рубці будуть заховані у волоссі. Коли воно відросте, то жодні рубці спереду, позаду не будуть помітні, усе буде заховано», - переконують хірурги.

«Я не могла налюбуватися перші дні. Дитина дуже змінилася», - радіє мама хлопчика.

Під операційною батьки просиділи 7 годин. Коли лікарі закінчили, батько заплакав. Каже - розумів, що шанси були 50 на 50, але вірив у краще.

Тепер Єгор цілком здоровий, пухлина була доброякісна. Лише час від часу доведеться показуватися лікарям. А сьогодні хлопчик після півтора місяця в лікарні нарешті поїде додому. Там на нього вже зачекалася 10-річна сестричка.