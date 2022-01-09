В Україні вперше відслужили заупокійну літію по Івану Мазепі і показали його унікальне Євангеліє

В Україні вперше відслужили заупокійну літію по Івану Мазепі і показали його унікальне Євангеліє

Примірники Євангелія шукали на близькому сході, а знайшли у Києві.

У Софії Київській уперше за незалежної України відслужили заупокійну літію по українському гетьману Івану Мазепі.

Про це йдеться в ТСН.19.30.

У заповіднику Софія Київська у Мазепинській капелі головного храму вперше в сучасній Україні заупокійну літію по гетьману Івану Мазепі служить Митрополит Переяславський і Вишневський Олександр Драбинко.

Ця подія – унікальна, розповідає священник. Адже починаючи з царської Росії, а потім і за часів СРСР постать Мазепи всіляко принижували, а факти про його життя перекручували.

«Ми віддаємо йому належне, віддаємо шану його подвигу, вважаємо його унікальною історичною особистістю, котра вивела Україну на новий дипломатичний рівень. Людина унікальна – геній, яка свого часу йшла набагато швидшими кроками, аніж йшло суспільство», - каже отець.

Тут у Софії Київській експонують Мазепинське Євангеліє, надруковане рівно 314 років тому в місті Алеппо коштом гетьмана на прохання тодішнього Патріарха Антіохійського Афанасія Даббаса ІІІ. Примірники Євангелія шукали на близькому сході, а знайшли тут, у Києві, розповідає Посол України в Лівані Ігор Осташ. «Для нас дуже важлива передмова патріарха Антіохійського Афанасія тому, що це на 7 сторінках присвячений гетьману Івану Мазепі, це текст, який має бути в підручниках історії України», - каже чоловік.

У Софії Київській відслужили заупокійну літію по українському Гетьману Мазепі | Новини України

На презентацію з Лівану спеціально приїхав прямий нащадок Антіохійського Патріарха - Цезар Антуан Даббас із родиною. Його дружина Яна - українка.

«У нашому роду було кілька патріархів, один із них Афанасій Даббас ІІІ, який був першим, хто привіз друкований прес до Лівану. Це все завдяки Івану Мазепі він зміг привезти прес і надрукувати Євангеліє. І для мене велика честь сьогодні бути тут присутнім», - кажуть нащадки.

Завершилось урочисте відкриття експозиції виступом лірника Яреми. Братчик виконав унікальну «Софійську колядку», яку 1889 року віднайшов і опублікував Іван Франко, і яка знову пролунала вперше за більш ніж сотню років.

Читайте також:

"Ми не повернемося до цього": Блінкен заявив про наміри Путіна відновити Радянський Союз

Експерти порадили, як правильно виходити з "режиму святкувань": 5 важливих пунктів

У Вінницькі області багатодітна родина втратила у вогні сина і все майно: односельці згуртувались заради допомоги