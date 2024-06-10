В Україні вперше встановили біопротези двох лап безпритульному псу з Кропивницького: фото, відео

Моцарт не міг ходити, бо не мав і передньої, і задньої лапи.

Моцарт - приблудний пес із Кропивницького став першою твариною в Україні, якій імплантували біопротези для обох лап. Ця технологія уже допомагає рятувати інших чотирилапих, постраждалих від війни.

Про це йдеться у сюжеті кореспондентки ТСН Олени Шворак.

Замість двох лап - протези, інші дві - покалічені, але Моцарт бігає і скаче активніше за будь-якого здорового пса. Два роки тому його привезли у клініку волонтери. Що з Моцартом трапилося - не відомо, але пес був виснажений, його лапи наче відірвало вибухом, або хтось навмисно їх відрізав.

"Вага була собаки приблизно 9 кілограмів. Ми почали його доглядати, ми йому дали перший шанс, щоб його відкапати, бо він жовтий був. В нього дуже тяжке було, бо такий в нього стан був 50 на 50 - виживе він чи не виживе. Але він захотів жити", - каже ветеринарна лікарка Антоніна Кагірова.

Моцарт у ветклініці

За кілька тижнів у Кропивницькому Моцарту зробили перші операції. Моцарт не міг ходити, бо не мав і передньої, і задньої лапи. Тож візок в цій ситуації не допоміг би. Кропивницькі ветеринари почали шукати колег, хто взявся б за протезування собаки-безхатька.

Відгукнулись кілька лікарів. Один з них переселенець з Харкова, хірург-ортопед Віталій Клубань.

"Складністю було те, що треба було одночасно протезувати дві кінцівки. Це був перший випадок такий тому саме проектування було важливе. Тому що треба було все розрахувати до одного міліметра, щоб всі ці імпланти підійшли", - каже Віталій Клубань.

Операція пройшла успішно - імпланти теж прижилися. Завдяки цьому досвіду ветеринарне протезування в Україні вже не виняткове явище. Хоча і дороге - надрукувати штучні лапи коштує від 600 євро, а державних програм для тварин не існує. Однак власники готові платити, щоб поставити улюбленців на протези.

"Є великий попит на це у зв'язку із військовими діями в нашій країни. Вже ми протезували пацієнтв, які отримали поранення військові. Цей досвід, який ми отримали - він став безцінним в наш час", - каже Віталій Клубань.

Колишній безхатько з двома біоінтегрованими протезами замість лап став зіркою у Кропивницькому. Моцарт звик до уваги перехожих. І від кожного вимагає ласки. Незабаром йому надрукують інші "черевички" на імпланти - з амортизацією для зручного бігу. І лікарі шукатимуть для пса постійний дім і господарів. Бо поки Моцарт живе у клітці в ветеринарній клініці.

Моцарт на протезах

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