В Україні вперше з початку повномасштабної війни люди вийшли на акції протесту: що вони розповіли

Протест проти скандально закону щодо НАБУ та САП / © ТСН

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В Україні спалахнув перший велелюдний протест від початку повномасштабного вторгнення. Люди вийшли на вулиці, протестуючи проти закону, який, на їхню думку, урізає автономність НАБУ і САП. Мітинги відбулися в Києві, Львові, Дніпрі та Одесі. У столиці мітингарі навіть порушили комендантську годину.

Про це йдеться у сюжеті кореспондентів ТСН.

Кияни збираються ближче до восьмої вечора. Серед натовпу переважно молодь. Люди просять президента ветувати закон, який урізає повноваження антикорупційним органам. Атмосфера панує позитивна. Люди посміхаються, домальовують саморобні плакати просто на дорозі і змагаються у креативності.

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«Мене обурив законопроект, який пропонує генпрокурору тримати НАБУ і САП», — каже протестувальниця.

Серед учасників акції є військові, зокрема — ветеран російської-української війни Олександр Терен.

«Тому шо це важливо зараз не мовчати, бо у нас народ, це є влада», — каже він.

Площу біля театру Франка протестувальники обрали, бо вона розташована неподалік Офісу президента. Кілька поліцейських акції не заважають.

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Близько півтисячі людей в той самий час збираються і у Львові. На площі перед пам’ятником Шевченку вони вимагають зберегти незалежність антикорупційних органів. Півсотні людей виходять на протест в Одесі На Дерибасівській вимагають ветувати закон, який, на їхню думку, може завадить шляху України до Євросоюзу.



“Я припускаю що в нас російські агенти і агенти впливу є усюди, це наша біда, але треба очищуватися, а не знищувати через це! Я припускаю що і в НАБУ були люди які якимось чином співпрацюють з Росією, але це не привід закривати НАБУ”, - кажуть учасники акції протесту.

Попри грозу та зливу протестують і в Дніпрі. Люди рушають колоною на Європейську площу, що самому центрі міста.

Тим часом у Києві мітингарі до останнього сподіваються — президент таки накладе вето. Утім цього не сталося. Ближче до опівночі більшість розходяться. Утім декілька десятків людей залишаються ночувати просто неба.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: ТСН 06:00 новини 23 липня. ПРОТЕСТИ ПРОКОТИЛИСЬ УКРАЇНОЮ! СКАНДАЛ З НАБУ І САП вийшов за МЕЖІ КРАЇНИ

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