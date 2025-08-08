- Дата публікації
В Україні впіймали 9 «джентльменів», які за гроші планували труїти людей
За словами правоохоронців, підозри можуть оголосити ще 43 українцям.
Днями поліцейські виявили серед сільськогосподарських культур та у важкодоступних місцях різних регіонів України рекордні посіви нарковмісних рослин, які ділки мали наміри перетворити на товар вагою понад 4 тонни (стільки важить, наприклад, африканський слон) та вартістю 200 мільйонів гривень.
Як повідомив на своїй сторінці в соцмережі заступник голови Нацполіції Андрій Нєбитов, цю операцію правоохоронці назвали «Джентльмени».
За його даними, під час операції поліція затримала 9 осіб, 14 отримали підозри, а ще 43 учасникам планується вручення підозр за результатами проведення судових експертиз.
Як виявилось, було проведено 128 обшуків у 20 областях та загалом знищено 21 тисячу кущів конопель та маку. Також було вилучено 57 кг. канабісу.
«Координував дії Департамент боротьби з наркозлочинністю, працювали кримінальна поліція, слідчі, КОРД, полк поліції особливого призначення і прокуратура», — уточнив Нєбитов.
