Ексклюзив ТСН
388
1 хв

В Україні впіймали 9 «джентльменів», які за гроші планували труїти людей

За словами правоохоронців, підозри можуть оголосити ще 43 українцям.

Фото автора: Ігор Сєров Ігор Сєров
Поліція виявила рекордні посіви коноплі та маку

Поліція виявила рекордні посіви коноплі та маку / © ТСН

Днями поліцейські виявили серед сільськогосподарських культур та у важкодоступних місцях різних регіонів України рекордні посіви нарковмісних рослин, які ділки мали наміри перетворити на товар вагою понад 4 тонни (стільки важить, наприклад, африканський слон) та вартістю 200 мільйонів гривень.

Як повідомив на своїй сторінці в соцмережі заступник голови Нацполіції Андрій Нєбитов, цю операцію правоохоронці назвали «Джентльмени».

За його даними, під час операції поліція затримала 9 осіб, 14 отримали підозри, а ще 43 учасникам планується вручення підозр за результатами проведення судових експертиз.

Одна з плантацій, яку виявила поліція. Фото: сторінка А. Нєбитова у Facebook

Як виявилось, було проведено 128 обшуків у 20 областях та загалом знищено 21 тисячу кущів конопель та маку. Також було вилучено 57 кг. канабісу.

Посіви, які виявила поліція. Фото: сторінка А. Нєбитова у Facebook

«Координував дії Департамент боротьби з наркозлочинністю, працювали кримінальна поліція, слідчі, КОРД, полк поліції особливого призначення і прокуратура», — уточнив Нєбитов.

