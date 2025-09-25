В Україні вручили рекордну загадкову платіжку за комуналку: кому та за що

Мешканець квартири каже, що не погоджується з показниками лічильника води, але платити налаштований / © ТСН

Стали відомі нові подробиці приголомшливої історії, яка днями сталася у Тернополі — за даними місцевого водоканалу в квартирі однієї з багатоповерхівок тривалий час через несправний бачок унітаза витікло 4700 кубометрів води на суму понад 173 тисячі гривень. Відповідно, за даними комунальників, тернополянин тепер має сплатити цей борг, в протилежному випадку йому або відключать воду або заблокують каналізацію.

ТСН.ua розшукав чоловіка, який мешкає в цій квартирі. Його звати Андрій Філик, його версія розвитку подій кардинально протилежна тій, про яку днями розповіли у «Тернопільводоканалі».

«Це було якось раптово. Минулого тижня прорвало трубу в санвузлі. Сусідка викликала працівників водоканалу, працівників ЖЕКу. Щось там ремонтували, крутили біля лічильника. А потім мені просто прийшла платіжка на 173 тисячі гривень», — каже Андрій.

При цьому він каже, що в квартирі проживає постійно та припускає, що показники лічильника не відповідають об’єму спожитої води.

«Вода текла буквально день. Мені теж цікаво, куди витік той об’єм води, про який кажуть. Є ще цікаве питання: коли я перекривав воду в квартирі, то вона текла. Як таке можливо? Єдине, що мені сказали — розділити цю суму на декілька місяців. Я так розумію, що іншого виходу в мене немає. Оплатити цю платіжку все одно буде потрібно. Сподіваюся, що буде поступова оплата, на декілька місяців. Сподіваюсь, що так і буде. Буде дуже добре, якщо цю суму розділять на 12 місяців», — каже Андрій.

Версія водоканалу: об’єм був нарахований лічильником

Нагадаємо, за версією комунальників, об’єм спожитої води був колосальним.

У «Тернопільводоканалі» кажуть, що достеменно невідомо, протягом якого саме часу було накручено 4700 кубометрів. Не виключають, що може йтись про річний термін.

«Так просто підприємство не зможе залишити цю ситуацію», — уточнював к коментарі для ТСН.ua начальник відділу розрахунків населення КП «Тернопільводоканал» Руслан Бурмас.

За його словами, є наміри запропонувати власнику житла сплатити борг частинами, але якщо той відмовиться, то тоді водоканалівці мають право та обов’язок звернутися до суду, крім того, можуть припинити послугу водопостачання.

Крім того, на офіційній сторінці «Тернопільводоканалу» було опубліковано повідомлення, що начебто мала місце неуважність абонента. Комунальники закликали споживачів уважніше ставитися до стану сантехніки та вхідних кранів.

Крім того, на офіційній сторінці «Тернопільводоканалу» було опубліковано повідомлення, що начебто мала місце неуважність абонента. Комунальники закликали споживачів уважніше ставитися до стану сантехніки та вхідних кранів.