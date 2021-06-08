В Україні втретє відзначили День людей з історією раку: як змінилося ставлення до хвороби

Важливими є рання діагностика, участь у клінічних дослідженнях і підтримка тих, хто поряд.
В Україні втретє відзначили День людей з історією раку. Таких у країні - понад мільйон. Але це число сміливо можна множити на два, а то й на три. Бо, крім тих, кому поставили діагноз "онко", він торкається ще й рідних, друзів та лікарів. Чи змінилося ставлення українців до раку, - йшлося в сюжеті ТСН.19:30.
Приміром, за більш ніж рік Марина полюбила рожеву перуку і саму себе.
Дівчина за крок від крапки в історії своєї хвороби - залишилося тричі ввести препарат. Але коли їй діагностували рак молочної залози, все, що вона знала про онко, можна було описати одним словом - смерть.
Але рання діагностика, участь у клінічних дослідженнях і що не менш важливо - підтримка тих, хто поряд, зробили свою справу. За останнє десятиліття - розповідає лікар-мамолог Микола Анікусько - наше ставлення до раку справді змінилося, бо люди перестали боятися, хоча ще 15-20 років українці соромилися розповідати про цю хворобу.
Щоб підтримати, тих, хто вже пройшов лікування, і тих, хто ще долає хворобу, в Україні вже втретє відзначають День людей з історією раку.
Цьогоріч - у вигляді фотосесії. Разом із Мариною в цьому проєкті участь беруть ті, хто долає хворобу із нею. У кожної на тілі - красномовні татуювання.
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