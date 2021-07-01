В Україні вводять COVID-сертифікати: який вигляд має документ і чи визнає його Європа та світ

В Україні вводять COVID-сертифікати: який вигляд має документ і чи визнає його Європа та світ

Узгодженої позиції Євросоюзу щодо COVID-сертифікатів досі немає.

Сертифікати від сьогодні, 1 липня, починають працювати у тестовому режимі. Усі, хто отримав два щеплення від коронавірусу, можуть опанувати пробну версію у застосунку "Дія". В програмі будуть два формати сертифіката — внутрішній і зовнішній. За зовнішнім сертифікатом українці зможуть перетинати кордони з ЄС.

Що заважає відкрити кордони для українців, про це йдеться 1 липня у сюжеті ТСН.19:30.

Уряд доручив:

Мінцифри та МОЗ: за місяць розробити правила підтвердження чинності COVID-сертифіката та зразок COVID-сертифіката.

Мінцифри: забезпечити формування, відображення та підтвердження чинності COVID-сертифіката через Єдиний державний вебпортал електронних послуг, зокрема з використанням застосунку "Дія".

МЗС: забезпечити використання COVID-сертифіката для перетину державного кордону іноземних держав; укладення міжнародних договорів про взаємне визнання COVID-сертифікатів.

Однак узгодженої позиції Євросоюзу щодо COVID-сертифікатів досі немає.

Новини України: коронавірусні сертифікати починають працювати у тестовому режимі

Андрій — фотограф. До пандемії працював у Гамбурзі. Роботодавці вже чекають на його повернення. Як тільки у Андрія з'явилася можливість щепитися, він пішов до центру вакцинації. Обрати виробника вакцини у нього можливості не було. вакцинувався CoronaVac в МФЦ.

У Андрія підходить час для другого щеплення, після нього він може отримати COVID-сертифікат. Однак тепер Андрій сумнівається, чи пропустять його на кордоні, коли побачать що він щеплений китайським CoronaVac.

Наразі Європа визнає 4 вакцини — Moderna, Pfizer, Johnson & Johnson та вакцину AstraZeneca. Серед цього переліку не має китайського CoronaVac. А окремі європейські країни не визнають AstraZeneca, яка вироблена в Індії та Південній Кореї. З іншими тривають узгодження.

Україна ж від сьогодні запустила COVID-сертифікати у тестовому режимі. Усі хто щепився від коравірусу двічі, вже можуть скористатися пробною версією у "Дії". З понад 700 тисяч щеплених двічі понад 10 тисяч українців готові тестувати систему.

Як це зробити — міністр цифрової трансформації Михайло Федоров каже, що додаткові інструкції прийдуть на електронну пошту впродовж 48 годин.

"Бета-тестування в програмі "Дія" буде тривати 2 тижні. Цей час піде на усунення недоліків, якщо такі будуть. По закінченню тестового режиму усі українці, які отримали 2 дози щеплення від коронавірусу, зможуть автоматично бачити сертифікати у застосунку "Дія", — зазначив Федоров.

У Міністерстві цифрової трансформації вперше для ТСН показали , як виглядає внутрішній "ковідний" сертифікат і документ для зовнішнього використання.

В Україні вводять COVID-сертифікати: який вигляд має документ на бета-тестуванні

"Це два різні документи. Міжнародний документ зроблений за всіма канонами європейського документу повністю на основі документації і він зберігає більше персональних даних з використанням електронного підпису. Внутрішні документи зберігають менше інформації", — розповів міністр.

Внутрішній документ лише один. Зовнішніх може бути декілька — наприклад, міжнародний сертифікат про вакцинацію, сертифікат про ПЛР-тестування.

Внутрішній сертифікат будуть використовувати, наприклад, для масових заходів, як перепустка на концерт, або змагання. А от зовнішній сертифікат перевірятимуть на кордоні. Однак йдеться не лише про ЄС. Україна зараз обговорює правила в'їзду також зі США, Ізраїлем, Канадою, Австралією, Францією та іншими країнами.

Після закінчення тестового режиму в "ковідних" сертифікатах крім інформації про вакцинацію, можна буде вносити данні про те, коли людина перехворіла, та результати ПЛР-тестування.

Нагадаємо, що кореспондентку ТСН з COVID-сертифікатом про щеплення невизнаними в Європі вакцинами впустили до Франції.

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