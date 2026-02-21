В Україні видаватимуть 2 млн грн на купівлю квартири: хто може отримати гроші

Житлові ваучери для ветеранів-ВПО: як отримати / © ТСН

З кінця лютого 2026 року в Україні стартує реальне фінансування програми житлових ваучерів для внутрішньо переміщених осіб, які мають статус учасника бойових дій (УБД) або інвалідність внаслідок війни. Проте шлях до власного дому для тисяч захисників перетворився на черговий «кола пекла» через технічні збої в реєстрі та бюрократію.

Кореспондентка ТСН Ірина Маркевич розбиралася, хто зможе отримати компенсацію та чому система «Дія» поки не справляється з напливом охочих.

Хто має право на ваучер?

Програма розрахована на переселенців з окупованих територій, які відповідають наступним критеріям:

Мають статус УБД або інвалідність внаслідок війни. Мають зареєстроване житло на окупованій території. Не мають власної нерухомості на підконтрольній території. Не отримували раніше компенсацій за житло за іншими державними програмами.

Сума ваучера становить близько 2 мільйонів гривень. Він буде дійсним протягом 5 років, а придбати житло можна в будь-якому регіоні України (первинний або вторинний ринок).

Технічні збої: чому ветерани не можуть подати заявку?

Військовослужбовець ЗСУ Євген Тузов, який рятував людей у Маріуполі, а тепер боронить Україну на фронті, намагався подати заявку десятки разів. Його трикімнатна квартира в Маріуполі втрачена, а в Києві, де він перебуває на лікуванні, ціни на оренду захмарні.

Євген Тузов, військовослужбовець ЗСУ: «Система видає: „Дія не знайшла даних про ваше майно“ або „Реєстр недоступний, спробуйте пізніше“. Як можливо пройти всі ці кола пекла? Я військовий, у мене немає тилу, я не можу знайти кут для себе, літньої мами та собаки, з якою ніколи не розлучаюся».

У Міністерстві цифрової трансформації ситуацію поки не коментують офіційно, але у соцмережах відповідають: про проблему знають і працюють над її вирішенням.

Наталія Козловська, заступниця міністра розвитку громад: «Проблема в тому, що не всі документи людей є в реєстрах у цифровому вигляді. Якщо вони існують лише у паперовому форматі, „Дія“ їх просто не бачить».

За інформацією ТСН, наприкінці березня — на початку квітня подати заявку на ваучер можна буде не лише через додаток, а й у ЦНАПах. Там документи, яких немає в електронних базах, можна буде додати вручну.

16 квадратів на 7 осіб: історія родини Богомолових

Родина Олександра Богомолова з Бахмута чекає на рішення вже понад два місяці. Олександр воює вже чотири роки, а його дружина Ольга з двома дітьми та трьома батьками-пенсіонерами тулиться в одній кімнаті гуртожитку площею 16 кв. м у Чернівцях.

Ольга Богомолова, переселенка з Бахмута: «Ми живемо в гуртожитку. Туалет та душ — на 10 людей. Прання за розкладом. Мій чоловік каже, що коли повертається на фронт, то їде „додому“, бо в такій тисняві перепочити неможливо. Ми вже чотири роки як бомжі, кожен день чекаємо той „маячок“ від Дії».

Хоча комісія в Чернівцях вже прийняла позитивне рішення по цій родині, статус у «Дії» не зміниться, поки міська рада не затвердить це на сесії.

Чи вистачить грошей на всіх?

Станом на лютий 2026 року:

30 000 осіб уже подали заявки.

9 000 заявок уже підтверджено місцевими комісіями.

14 мільярдів гривень виділено державою на перший етап.

Цієї суми вистачить приблизно на 7 000 родин. Це означає, що ваучерів уже схвалено більше, ніж є реальних грошей у бюджеті. У профільному міністерстві запевняють: якщо ресурсів не вистачатиме, звертатимуться до Мінфіну за додатковими коштами з резервного фонду.

Фінансування має відкритися наприкінці лютого. Для багатьох час є критичним фактором — батько Олександра Богомолова так і не дочекався нового дому, померши від онкології в евакуації. Його прах родина зберігає не похованим, аби зробити це там, де нарешті з’явиться їхній новий дім.

