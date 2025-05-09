В Україні виготовили величезний трон для Трампа: майстер розповів шокувальні подробиці

Рівненський пенсіонер Микола Христич продає зроблений для президента США Дональда Трампа трон / © ТСН

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В той час, коли ім’я президента США Дональда Трампа на слуху зараз в багатьох країнах, в Україні виробили для нього справжній трон в прямому сенсі того слова. Майстер, який втілив власну ідею в життя — це пенсіонер з міста Рівне, який в минулому був льотчиком та прикордонником, звати його Микола Христич. 8 років тому, в 2017-му, ім’я останнього теж було на слуху в українській пресі після того, як він розповів, що виготовив з дубу та горіху трон для Трампа.

ТСН.ua розшукав цього майстра та поцікавився долею єдиного в світі трону для Трампа.

«Трон є. Нещодавно я спілкувався з посередником з Києва, скинув йому фото мого виробу. Іншими словами, певні люди з Рівного вийшли на когось з Києва. Зараз я чекаю на відповідь щодо продажу трона», — повідомив в коментарі для ТСН.ua Микола Христич.

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До цього він додає, що про посередників з Києва достеменно не знає, ким саме вони є, але начебто є інформація, що це люди з певними посадами та в них є зв’язки із США.

«Я переслав і фото, і відео. Це було тиждень тому. Також мене попрохали зробити опис трону, я зробив і це», — каже Микола Христич.

Трон, виготовлений Миколою Христичем. Фото надано М.Христичем.

На переконання Миколи Христича, його виріб, якщо він стане подарунком Трампу від України, опосередковано може вплинути на покращення ситуації в Україні.

За словами майстра, трон виготовлений з дуба та горіха. Фото надано М.Христичем.

«Америка ніколи не мала подібного. Його висота — 2 м. 65 см., ширина — 2,5 м. В троні є сейф, який закривається, там весь механізм, який дозволяє розібрати виріб для подальшого транспортування. Я використав новітні технології, зробив величезні крила. Трон прикрашений американським гербом. Я думаю, що американська преса буде шокована. Якщо б Трампу подарували цей трон, то відносини з Америкою були б іншими», — каже про свій виріб Христич.

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Ціна вражає

На питання про те, у яку суму він оцінює цей свій виріб, Христич відповів наступне: «Цей трон коштує 150 мільйонів доларів. Але встановлена мною ціна в сто разів менше. Я так його оцінюю. Дивитесь, є картина «Крик» норвезького художника, вона була продана за 120 мільйонів (ця картина вважається шедевром експресіонізма — Ред.)».

Майстер каже, що на виготовлення трону знадобилось 4 роки. Фото надано М.Христичем.

Христич уточнює, що це мінімальна ціна.

Розповідаючи про таку ціну свого виробу, Христич підкреслює, що конструкція трону складна.

«Я обробив трон шведським лаком, йому не страшна корозія. Була використана новітня технологія, була зроблена складна робота», — розповідає Христич.

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Резюмуючи, він каже, що 150 мільйонів доларів, а тим паче занижена ним в 100 разів ціна трону — «не ціна для такої речі». Та додає, що про його вироби писала європейська преса, про існування трону знають польські дипломати.

Раніше повідомлялось про те, що Трамп після розмови з Ердоганом зробив заяву про війну в Україні.



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