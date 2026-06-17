В Україні виявили родовища дорогого металу: який регіон має "золоту жилу"

Поле, де може бути літій / © ТСН

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У світі розпочалася нова, ще більш потужна хвиля стрімкого здорожчання літію — стратегічного енергетичного металу, без якого неможливо уявити виробництво сучасних акумуляторів, зелену енергетику та майбутнє світового автопрому.

Лише порівняно з минулим роком світові ціни на літій підскочили на понад 60 відсотків, а провідні міжнародні аналітики вже відкрито прогнозують ризик глобального дефіциту цього ресурсу. Для України цей тренд є надзвичайно цікавим, адже саме в наших надрах залягають найбільші у Європі запаси мінералів, з яких виробляють літій-хімічні сполуки. Проте цією фантастичною «золотою жилою» ми досі так і не скористалися.

Чому унікальний ресурс залишається просто під ногами — у детальному розслідуванні кореспондентки ТСН Валентини Доброти.

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Ріпакові поля Кіровоградщини та 27 мільйонів тонн руди

В Україні на сьогодні офіційно виявлено та задокументовано чотири великі родовища літієвих руд. Два з них наразі опинилися на тимчасово окупованій російськими загарбниками території Сходу та Півдня, а інші два — розташовані на підконтрольній території Кіровоградської області. Найперспективнішим у всій Європі фахівці називають саме Полохівське родовище, оскільки тутешні мінерали мають таку структуру, яку набагато легше та дешевше переробити.

Зовні це родовище виглядає як звичайне сільськогосподарське поле, засіяне ріпаком, проте його головну таємницю добре знають геологи. Фахівці демонструють унікальний знайдений тут зразок породи — мінерал петаліт, у якому чиста концентрація літію становить приблизно 4 відсотки.

Михайло Гейченко, головний геолог ТОВ «Укрлітійвидобування»: «За нашими чіткими підрахунками, лише на цьому одному Полохівському родовищі можна абсолютно впевнено видобути не менше як 27 мільйонів тонн літієвої руди. І це ми беремо до уваги суто розвідані запаси, які залягають до глибини всього 500 метрів від земної поверхні. Звісно, від мінералу, який зараз лежить у землі, до готової збагаченої руди, а потім безпосередньо до чистих літій-хімічних продуктів — шлях тривалий, капіталомісткий і дуже непростий».

Полохівська ділянка наразі є єдиною в країні, яка повністю розвідана за міжнародними стандартами. Держава вже офіційно надала цим землям промисловий статус, а спеціальну ліцензію на промисловий видобуток отримала приватна компанія «Укрлітійвидобування». Щоб зберегти унікальні українські чорноземи та екологію, розробку родовища планують проводити виключно закритим підземним способом — будівництво сучасних глибоких шахт дозволить паралельно продовжувати звичайні сільськогосподарські роботи на поверхні так само, як вони проводилися поколіннями.

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Повний технологічний ланцюжок видобутку літію

Як пояснює аспірант Інституту геохімії, мінералогії та рудоутворення ім. М. Семенка НАН України Богдан Слободян, процес перетворення породи на акумулятор складається з кількох складних етапів:

Шахтний видобуток: з великої глибини на поверхню піднімається сира гірська порода; Первинне збагачення: за допомогою спеціальних фізико-хімічних методів із загальної маси виокремлюють конкретні літієвмісні мінерали; Хімічна фабрика: мінерали відправляють на високотехнологічний збагачувальний комбінат, де з них видобувають безпосередньо літій-хімічні продукти; Виробництво акумуляторів: готова хімічна сполука високої чистоти постачається світовим гігантам для створення літій-іонних батарей.

20 мільйонів інвестицій, воєнний стан та шпигунство ворога

У детальне геологічне та технічне дослідження Полóхівського родовища інвестори вже вклали понад 20 мільйонів доларів, проте для початку безпосереднього промислового видобутку металу потрібні ще сотні мільйонів доларів та роки кропіткої праці. Попри колосальне зростання світових цін, потенційні закордонні інвестори наразі не поспішають заходити з великими грошима в Україну.

Андрій Лісота, директор по зв'язках з державними органами ТОВ «Укрлітійвидобування»: «У нас є чітко затверджена державними органами програма робіт, і ми рухаємося по ній поступово. Проте є низка складних технічних моментів: це дорозвідка глибоких горизонтів, детальне проєктування майбутньої шахти та багато інших речей. Деякі критично важливі етапи ми фізично не можемо розпочати у зв'язку з дією воєнного стану, і всі ці форс-мажори підтверджені документально. Крім цього, ми фіксуємо, що над цією нашою територією останнім часом чомусь надзвичайно сильно активізувалася ворожа повітряна та агентурна розвідка. Тому про деякі речі та заплановані технологічні роботи ми зараз просто не маємо права говорити публічно з міркувань безпеки».

Тим часом літій став критично важливим ресурсом для виживання цивілізації. Сучасний перехід світової важкої кар'єрної техніки та гігантських 150-тонних самоскидів на чисту електричну тягу (що вже активно практикується в Китаї для повної відмови від дизпалива) потребує акумуляторів просто безпрецедентних, велетенських розмірів. За прогнозами міжнародних аналітиків, уже за чверть століття у Європі понад 90 відсотків усіх легкових авто становитимуть саме електрокари, а сонячна та вітрова генерація, яка потребує літієвих систем накопичення енергії (без яких Україні не перезимувати в умовах війни), даватиме половину світового світла. Крім того, літій став дефіцитом у медицині — неврологи та психіатри офіційно називають його «мінералом спокою» для лікування депресій та розладів.

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Ділянка «Добра» та секретні американські інвестиції під замком

Початок видобутку українського літію, окрім безпосередніх викликів війни, суттєво гальмується внутрішніми судовими процесами та запеклою конкурентною боротьбою. Наразі на понад 150 гектарів унікального Полóхівського родовища накладено судовий арешт у межах майнових суперечок.

А всього за 20 кілометрів через поле розташоване ще одне багатюще літієве родовище — ділянка під назвою «Добра», яку вперше досліджували ще в далеких 1990-х роках.

Михайло Гейченко про фантастичні масштаби ділянки «Добра»: «Я не хочу безпідставно грати з великими цифрами, але за попередніми даними там залягає більше 100 мільйонів тонн руди при середньому вмісті чистого літію понад 1 відсоток. Якщо ці ресурси під час повноцінного буріння офіційно підтвердяться і перейдуть у статус промислових запасів, то ділянка "Добра" автоматично стане найбільшим родовищем літію в усій Європі та одним із найбільших родовищ у світі! На скільки років вистачить роботи? Давайте рахувати: за моїми консервативними уявленнями, там точно буде мільйонів 60 тонн. Якщо видобувати по мільйону тонн руди на рік — це мінімум 60 років стабільної роботи для регіону, а якщо підтвердяться всі 100 мільйонів — то тут гарантовано будуть працювати ще й наші онуки».

Ділянка «Добра» повністю належить державі. У межах стратегічної угоди про критичні корисні копалини, яку Україна та США офіційно уклали у квітні 2025 року, було створено спільний великий інвестиційний фонд та проведено закритий міжнародний конкурс. Його офіційним переможцем стала потужна американсько-ірландська компанія, яка зобов'язалася провести масштабну дорозвідку, побудувати сучасну шахту та звести збагачувальний хімічний комбінат. Проте за понад пів року з моменту перемоги жодних реальних кроків чи інтересу іноземні інвестори на Кіровоградщині так і не проявили.

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У Добровеличківській громаді, на чиїх адміністративних землях якраз і розташована ця омріяна ділянка «Добра», місцева влада намагалася самостійно з'ясувати причини затримки, проте натрапила на глуху стіну державної таємниці.

Поки Добровеличківська громада перебуває в інформаційній ізоляції та чекає на приїзд американців, українські суди вже завалили численними позовами щодо ділянки «Добра». Одна з вітчизняних компаній, яка також претендувала на розробку цього суперродовища, зараз активно оскаржує в судовому порядку результати міжнародного конкурсу, на якому перемогли інвестори з США. Через цей клубок війни, судових арештів, секретності та юридичного клопоту найбільші та найбагатші запаси літію в Європі наразі продовжують просто лежати глибоко під ногами українців.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням: АВІАТРОЩА НА ХМЕЛЬНИЧЧИНІ? СПЛИВЛИ деталі РОЗМОВИ ТРАМПА з ЗЕЛЕНСЬКИМ! | ТСН 20:00 16 червня

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