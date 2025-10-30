В Україні вилучили наркотики вагою зі слона

Поліція за неповний рік вилучила декілька тонн наркотиків / © ТСН

Днями суд засудив на 10 років 44-річного киянина, який налагодив постачання кокаїну з Центральної Америки до України. Як повідомила Нацполіція, наркотик переправлявся з Гондурасу до Панами, а далі — як міжнародні посилки, замасковані під побутові речі.

Щомісяця до України надходило до 30 посилок. Прибуток від збуту становив близько 8 мільйонів гривень на місяць.

«Суд визнав організатора винним у контрабанді та збуті наркотиків та призначив йому 10 років і 9 місяців ув’язнення з конфіскацією майна», — повідомила Нацполіція.

Як повідомив заступник голови Нацполіції Андрій Нєбитов, 2025 року підрозділи департаменту боротьби з наркозлочинністю досягли таких показників:

Вилучення наркотиків в одній з лабораторій / Фото: Нацполіція