Ексклюзив ТСН
В Україні вилучили наркотики вагою зі слона

Поліція розповіла, скільки українців та як намагалися заробити на наркотиках.

Вилучення наркотиків

Поліція за неповний рік вилучила декілька тонн наркотиків / © ТСН

Днями суд засудив на 10 років 44-річного киянина, який налагодив постачання кокаїну з Центральної Америки до України. Як повідомила Нацполіція, наркотик переправлявся з Гондурасу до Панами, а далі — як міжнародні посилки, замасковані під побутові речі.

Щомісяця до України надходило до 30 посилок. Прибуток від збуту становив близько 8 мільйонів гривень на місяць.

«Суд визнав організатора винним у контрабанді та збуті наркотиків та призначив йому 10 років і 9 місяців ув’язнення з конфіскацією майна», — повідомила Нацполіція.

Як повідомив заступник голови Нацполіції Андрій Нєбитов, 2025 року підрозділи департаменту боротьби з наркозлочинністю досягли таких показників:

Вилучення наркотиків в одній з лабораторій / Фото: Нацполіція

Вилучення наркотиків в одній з лабораторій / Фото: Нацполіція

  • Вилучено понад 4 тонни наркотиків (стільки важить слон) і психотропів, понад 40 тонн прекурсорів.

  • Повідомлено про підозру 14217 особам.

  • Ліквідовано 1227 нарколабораторій тінаркопритонів.

  • Ліквідовано 139 організованих груп і злочинних організацій.

