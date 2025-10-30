- Дата публікації
В Україні вилучили наркотики вагою зі слона
Поліція розповіла, скільки українців та як намагалися заробити на наркотиках.
Днями суд засудив на 10 років 44-річного киянина, який налагодив постачання кокаїну з Центральної Америки до України. Як повідомила Нацполіція, наркотик переправлявся з Гондурасу до Панами, а далі — як міжнародні посилки, замасковані під побутові речі.
Щомісяця до України надходило до 30 посилок. Прибуток від збуту становив близько 8 мільйонів гривень на місяць.
«Суд визнав організатора винним у контрабанді та збуті наркотиків та призначив йому 10 років і 9 місяців ув’язнення з конфіскацією майна», — повідомила Нацполіція.
Як повідомив заступник голови Нацполіції Андрій Нєбитов, 2025 року підрозділи департаменту боротьби з наркозлочинністю досягли таких показників:
Вилучено понад 4 тонни наркотиків (стільки важить слон) і психотропів, понад 40 тонн прекурсорів.
Повідомлено про підозру 14217 особам.
Ліквідовано 1227 нарколабораторій тінаркопритонів.
Ліквідовано 139 організованих груп і злочинних організацій.