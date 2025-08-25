Зима в серпні: синоптики здивували прогнозом погоди на цей тиждень

Сніг у Карпатах / © Гірські рятувальники Прикарпаття

Погода в Україні наступного тижня буде контрастною. Очікується зміна температури від +17 до +30 в останні дні літа.

У високогір’ї Карпат у День Незалежності випав перший сніг. Побіліла не лише Говерла, а й Піп Іван та Драгобрат. Температура впала до одного градуса тепла. Сніг в останній місяць літа для Карпат — дивина, кажуть рятувальники. За останніх 10 років такого не пригадують. Проте й не аномалія — погода в горах завжди примхлива.



Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Тиждень в Україні розпочнеться без дощів. Але в понеділок, 25 серпня, спеки очікувати не варто.

У вівторок, 26 серпня, частину країни накриють дощі. Опади очікуються на півночі, а також у частині центральних і західних областей. У середу, 27 серпня, дощі відступлять. Але відсутність опадів майже не вплине на температуру повітря.

Стовпчики термометрів покажуть вдень:

на півночі від +20 до + 23 градусів;

на сході від +22 до +25 градусів;

у центрі від +23 до +26 градусів;

на півдні від +25 до +28 градусів;

на заході від +22 до +28 градусів.

Від +17 до спеки: яку погоду прогнозують синоптики в останній тиждень літа.



У четвер, 28 серпня, в Україну знову повернеться спека. У всіх областях буде суха погода.

