- Дата публікації
-
- Категорія
- Ексклюзив ТСН
- Кількість переглядів
- 247
- Час на прочитання
- 1 хв
Зима в серпні: синоптики здивували прогнозом погоди на цей тиждень
Синоптики розповіли, коли до України повернеться спека.
Погода в Україні наступного тижня буде контрастною. Очікується зміна температури від +17 до +30 в останні дні літа.
У високогір’ї Карпат у День Незалежності випав перший сніг. Побіліла не лише Говерла, а й Піп Іван та Драгобрат. Температура впала до одного градуса тепла. Сніг в останній місяць літа для Карпат — дивина, кажуть рятувальники. За останніх 10 років такого не пригадують. Проте й не аномалія — погода в горах завжди примхлива.
Про це повідомляє Укргідрометцентр.
Тиждень в Україні розпочнеться без дощів. Але в понеділок, 25 серпня, спеки очікувати не варто.
У вівторок, 26 серпня, частину країни накриють дощі. Опади очікуються на півночі, а також у частині центральних і західних областей. У середу, 27 серпня, дощі відступлять. Але відсутність опадів майже не вплине на температуру повітря.
Стовпчики термометрів покажуть вдень:
на півночі від +20 до + 23 градусів;
на сході від +22 до +25 градусів;
у центрі від +23 до +26 градусів;
на півдні від +25 до +28 градусів;
на заході від +22 до +28 градусів.
Від +17 до спеки: яку погоду прогнозують синоптики в останній тиждень літа.
У четвер, 28 серпня, в Україну знову повернеться спека. У всіх областях буде суха погода.
▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: ЗИМА у СЕРПНІ! Карпати вкрив СНІГ! А БУРЯ ЗНИЩИЛА український СИМВОЛ у США